The Guesthouse Vienna: Infos und Kontakt Adresse : Führichgasse 10, 1010 Wien

: Führichgasse 10, 1010 Wien Telefon : +43 /1/ 512 13 20

: +43 /1/ 512 13 20 E-Mail : office <AT> theguesthouse.at

: office <AT> theguesthouse.at Website : https://theguesthouse.at/de/hotel

: https://theguesthouse.at/de/hotel Zimmer : 39

: 39 Preise : ab ca. 270€

: ab ca. 270€ Standort : Wien

: Wien Inhaber: BHB Boutique Hotel Betriebs GmbH

Wofür ist das The Guesthouse Vienna bekannt?

Das Hotel "The Guesthouse Vienna" ist wohl für seinen besonderen Einrichtungsstil bekannt. Die Intention von Hoteldirektor Manfred Stallmajer war es, die Zimmer eher wie kleine Apartments zu gestalten, um sich einerseits von der Masse abzuheben, als auch ein angenehmes Ambiente zu schaffen. Also engagierte er den Designer Sir Terence Conran, der die Aufgabe erhielt, die Hotelzimmer sowohl gemütlich einzurichte, aber auch gleichzeitig dem Wiener Stadtcharakter Anerkennung zu zollen. Ausgestattet wurden die Unterkünfte von lokalen Designern wie Wittmann, Oswald Härdlt oder Carl Auböck.

© Elke Mayr The Guesthouse Vienna: Restaurant und Bar

The Guesthouse Vienna: Die Lage

“The Guesthouse Vienna'' liegt im Herzen des ersten Wiener Gemeindebezirks direkt hinter der Wiener Staatsoper und der Albertina. Zudem ist das Hotel nur wenige Gehminuten von der Kärntnerstraße entfernt. Folgt man der Einkaufsstraße stadteinwärts, gelangt man in wenigen Minuten in das Herz der Stadt, auf den Stephansplatz mit dem Stephansdom.

The Guesthouse Vienna: Essen und Trinken

Im Hotel selbst gibt es eine Brasserie & Bakery , von denen man sich sowohl tags- als auch nachtsüber verköstigen lassen können.

Außerdem bietet “The Guesthouse Vienna” seinen Gästen von 6:30 bis 18:00 Frühstück an, worunter Frühstücksklassiker wie etwa Egg Benedict & Florentine auf der Karte zu finden sind. Ab 11 Uhr werden zusätzlich für Sie leichte und unkomplizierte Gerichte zum Lunch zubereitet.

© Elke Mayr The Guesthouse Vienna: Frühstück

Das Restaurant selbst wird von Küchenchef Benjamin Wlach geleitet. Seine Speisen zeichnen eine klare österreichische Linie mit französischen Einflüssen aus. Zudem wird die Brasseriekarte regelmäßig durch wechselnde Spezialmenüs und Tagesangebote erweitert. Für einen speziellen Anlass besteht die Möglichkeit, ein personalisiertes Menü nach eigenen Vorstellungen erstellen zu lassen. Reservierungen werden über brasserie <AT> theguesthouse.at oder über 01/ 512 13 20 15 angenommen.

© Elke Mayr The Guesthouse Vienna: Das Restaurant

Besonderheiten des Hotels

Dem “The Guesthouse Vienna'' ist das Thema Nachhaltigkeit ein großes Anliegen, weswegen das gesamte Haus zu 100 Prozent mit Fernwärme der Stadt Wien beheizt wird. Tatsächlich wird der Strom auch aus Wasserkraft gewonnen.

Sämtliche Produkte, die für die Gastronomie verwendet werden, stammen aus saisonaler, biologischer Landwirtschaft bzw. biologisch zertifizierten Unternehmen. Darüber hinaus stellt das Hotel in Kooperation mit einem heimischen Imker hauseigenen Honig her.

Auch sämtliche Pflegeprodukte, die in den Zimmern vorzufinden sind, wurden in Österreich produziert und sind reine Naturkosmetik, um den Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden.

Hunde sind im Hotel sehr willkommen und dürfen gratis in den Zimmern übernachten und bekommen sowohl Hundebett als auch Leckerlis zur Verfügung gestellt.

Gründung



Das Guesthouse war ursprünglich ein ehemaliges Studentenwohnheim, das einst der Architekt Arkan Zeytinoglu in ein Hotel umgewandelt hat. Um den vielen architektonischen Meisterwerken Wiens gerecht zu werden, wurde dem Hotel beim Umbau ein Dachgeschoss mit einer modernen Variante der klassischen Erkerfenster aufgesetzt, die auch in vielen anderen Fassaden Wiens zu finden sind.

Die “Brasserie & Bakery” ist der Nachfolger eines zuvor dagewesenen japanischen Restaurants namens “Yugetsu”.

Inhaber des The Guesthouse Vienna

Hinter dem Hotel “The Guesthouse Vienna” steht Hoteldirektor Manfred Stallmajer. Seine Vision war es, ein "Hotel mit Charakter" im Zeichen von Herzlichkeit und Gastfreundschaft zu kreieren und so begrüßt der Hotelier jeden einzelnen Gast persönlich,so wie es am Land in alten Wirtshäusern Gang und Gebe ist.

Erfahrungsberichte

Hotelgäste empfanden das Hotel in seiner Gesamtheit als einen großartigen Niederlassungsort, um die Innenstadt Wiens zu erkunden. Besonders hervorgehoben wurden sowohl das gemütliche Ambiente als auch das hilfsbereite und freundliche Personal. Auch die vielen Ergänzungen in den Zimmern selbst, wie zum Beispiel eine eigene Kaffeemaschine, eine bequeme Leseecke als auch die geräumigen Schlaf- und Badezimmer wurden positiv hervorgehoben. Anlass zur Kritik gab es kaum, maximal über das Nichtvorhandensein einer Parkgarage im Hotel wurde berichtet.