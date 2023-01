Inhaltsverzeichnis:

Stanglwirt: Infos und Kontakt Adresse : Kaiserweg 1, 6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich

: Kaiserweg 1, 6353 Going am Wilden Kaiser, Österreich Telefon : +43 5358 2000

: +43 5358 2000 E-Mail : daheim <AT> stanglwirt.com

: daheim <AT> stanglwirt.com Website : https://www.stanglwirt.com/

: https://www.stanglwirt.com/ Zimmer : 170

: 170 Preise : Hochpreisig

: Hochpreisig Standort : Region Wilder Kaiser

: Region Wilder Kaiser Inhaber: Balthasar und Magdalena Hauser

Wofür ist das Stanglwirt bekannt?

Der Stanglwirt ist eng mit Tirol und der Wander- und Skiregion Wilder Kaiser verbunden, besteht mittlerweile seit 400 Jahren und ist dafür bekannt, Innovation und Beständigkeit miteinander zu verknüpfen. Dabei ist der Stanglwirt eines der umsatzstärksten und bekanntesten Hotels in ganz Österreich. Viele Prominente aus den Bereichen Musik, Sport und Entertainment wie DJ Ötzi, Til Lindemann und die Klitschko-Brüder zeigen sich oft im Stanglwirt. Das renommierte US-Reisemagazin Condé Nast Traveller nahm der Stanglwirt als einziges Hotel in Österreich in die exklusive Gold List auf. In dieser Liste sind die 142 besten und schönsten Hotels weltweit verzeichnet. Dazu besticht das Hotel mit einem umfassenden Angebot in den Bereichen Wellness, Freizeitgestaltung, Sport und Gastronomie. Der Stanglwirt hat sich außerdem der Nachhaltigkeit verschrieben und versteht sich als Bio-Hotel.

Stanglwirt: Lage

Der Stanglwirt liegt in der Region Wilder Kaiser in Kitzbühel, Tirol. Diese Region wurde als erstes alpines Gebiet in Österreich mit dem Wandergütesiegel ausgezeichnet. In der Region Wilder Kaiser findet sich auch die weltweit größte E-Bike-Region „Kitzbüheler Alpen-Kaisergebirge“. Die Region ist auch hervorragend für den Wintersport geeignet. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental gehört zu den modernsten und größten Skigebieten in Österreich. Zu dem Skigebiet gehören 270 Km Piste und 83 Lifte und Bahnen. Sehr beliebt in der Region Wilder Kaiser ist auch das Schneeschuhwandern und Pferdekutschfahrten durch die Dörfer.

Der Stanglwirt kann von Besucher:innen und Gästen per Bahn, Flugzeug und Auto erreicht werden. Das Hotel organisiert seinen Gästen auf Wunsch einen eigenen Chauffeur. Die nächstgelegenen Flughäfen liegen in München (ca. 120 Km Entfernung), in Salzburg (ca. 80 Km Entfernung) und in Innsbruck (ca. 80 Km Entfernung).

Der Stanglwirt verfügt über eine eigene Bushaltestelle, die direkt vor dem Hotel gelegen ist und für Ausflüge in der Region Wilder Kaiser in Tirol genutzt werden kann. An der Rezeption erhalten alle Gäste eine kostenlose Gästekarte, mit der die Wanderbusse, der regionale Kaiserjet und der Skibus während des gesamten Aufenthalts kostenlos genutzt werden kann. Um Ausflüge zu planen und sich auf der großen Hotelfläche zurechtzufinden, lohnt sich ein Blick auf den Lageplan. Folgende Ausflugsziele bieten sich bei einem Aufenthalt im Stanglwirt an:

Shoppen und Einkaufen in Kitzbühel

Wildpark Aurach

Ellmis Zauberwelt (Freizeitpark)

Essen und Trinken im Stanglwirt

Der Schwerpunkt der Küche im Stanglwirt liegt auf der Tiroler Tradition und auf der Verwendung von regionalen Zutaten und Zutaten aus der eigenen Landwirtschaft. Das Besondere an dem Stanglwirt ist, dass historische Ambiente, in dem die Gäste speisen können. Das Hotelrestaurant bietet den Gästen das beliebte Stanglwirt-Frühstück, täglich wechselnde Menüs und Themen-Buffets.

Das Hotel verfügt über ein Café mit dem Namen Stangl-Alm. Die Stimmung darin wird von einem offenen Kamin Zithermusik bestimmt. Besonders nach sportlichen Aktivitäten bietet sich ein Besuch für ein Heißgetränk in der warmen Stube an. Zudem gibt es ein Kamin-Bistro mit einer Show-Küche und einer Weinkarte mit 850 Weinen, die sorgfältig von einem eigens zu diesem Zweck zusammengestellten Team ausgewählt worden.

Außerdem können Gäste des Stanglwirts die Hotelbar „auf der Tenne“ besuchen. In der Hotelbar werden in einer gemütlichen Atmosphäre Cocktails, Drinks, Spirituosen und Bier serviert. In der Hotelbar gibt es einen direkten Blick auf Lipizzaner-Reithalle.

Besonderheiten des Hotels

Der Stanglwirt bietet seinen Gästen, zu denen viele Prominente und Personen des öffentlichen Lebens gehören, ein reiches und vielfältiges Angebot an Gastronomie, Wellness und Freizeit- und Sportgestaltung. An sich ist der Gasthof „Stangl“ durch sein 400-jähriges Bestehen selbst schon eine Attraktion und eine Besonderheit. Sehens- und Besuchswert allein schon wegen der Historie ist die rustikale Stangl-Alm. Ein Markenzeichen des Stanglwirts ist das sogenannte Kuhstallfenster. Dabei handelt es sich um ein Fenster im Hotelrestaurant, das einen direkten Blick in den hoteleigenen Kuhstall gewährt. Des Weiteren verfügt das Hotel über eine eigene Wasserquelle, die den Wasserbedarf des gesamten Hotels abdeckt und auch von Gästen getrunken werden kann.