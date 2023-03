Inhaltsverzeichnis:

Steigenberger Hotel Herrenhof Wien: Infos und Kontakt Adresse : Herrengasse 10, 1010 Wien

: Herrengasse 10, 1010 Wien Kontakt : Tel.: +43 1 53404 – 0

: Tel.: +43 1 53404 – 0 E-Mail : reception <AT> herrenhof-wien.steigenberger.at

: reception <AT> herrenhof-wien.steigenberger.at Website : https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/wien/steigenberger-hotel-herrenhof

: https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/oesterreich/wien/steigenberger-hotel-herrenhof Zimmer : 196 Zimmer und Suiten

: 196 Zimmer und Suiten Preise : ab ca. 198 Euro

: ab ca. 198 Euro Standort : Wien

: Wien Inhaber : Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel AG)

: Deutsche Hospitality (Steigenberger Hotel AG) Sterne: 4,5

Wofür ist das Hotel bekannt?

Die Wiener Künstlerszene war im 19. und 20. Jahrhundert dafür bekannt, sich in den Cafés und guten Hotels der Stadt aufzuhalten – und das galt auch für das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien. Schriftsteller und Literaten gaben sich hier die Klinke in die Hand. Die Hotelbars der Stadt rüsteten auf, und das hallt vielerorts bis heute nach.

So auch im Herrenhof, dessen opulente Bar („Béla’s Wohnzimmer & Bar“) weit über den 1. Bezirk hinaus bekannt ist. Auch die Speisekarte ist recht umfangreich. Freitags und samstags gibt es Livemusik in der Bar.

Auch die Hotelfront ist schön anzusehen, griechische Säulen zieren den Eingangsbereich. Das Ambiente im Inneren ist zeitgemäß, hier werden verschiedene Stile kombiniert, von Art Déco bis hin zum Barock.

Steigenberger Hotel Herrenhof Wien: Lage

Das Steigenberger Hotel Herrenhof Wien liegt sehr zentral im 1. Bezirk. Sechs Gehminuten sind es bis zum Volksgarten, die Hofburg und die Albertina sind nur sieben Fußminuten entfernt und zur Spanischen Hofreitschule sind es gar nur zwei Minuten Gehzeit. Der „Steffl“ (Stephansdom) ist in neun und das Bermudadreieck, Wiens Ausgehmeile, in 13 Minuten erreicht. Sowohl zum Karlsplatz als auch zum Stadtpark mit dem Johann-Strauss-Denkmal sind es etwa 18 Minuten.

Die U-Bahn-Station Herrengasse befindet sich direkt ums Eck. Von hier fährt die Linie U3 über den Stephansplatz (eine Station) und den Regionalbahnhof Wien-Mitte (mit Anschluss zum Flughafen Schwechat) in Richtung Südosten bis Simmering und in westlicher Richtung über Wien-Westbahnhof, ebenfalls ein Regionalbahnhof. Wer zum Prater möchte mit seinem berühmten Riesenrad, nimmt die U3 bis Stephansplatz und steigt dort in die U1 Richtung Leopoldau bis zum Praterstern.

Essen und Trinken im Steigenberger Hotel Herrenhof Wien

Neben der Bar ist das Restaurant „Béla Béla“ ein weiteres gastronomisches Angebot.

Besonderheiten des Hotels

Hier ist zum einen die Lage hervorzuheben und zum anderen die Spa-Landschaft. Auf etwa 250 Quadratmetern können Gäste im Dampfbad und in der Sauna entspannen sowie Massagen buchen. Eine weitere Besonderheit: die sogenannten Green Meeting-Räumlichkeiten. Technisch perfekt ausgestattet, sind diese Veranstaltungsräume so konzipiert, dass der ökologische Fußabdruck der dort stattfindenden Events möglichst klein ist. So kommt etwa der verwendete Strom ausschließlich aus regenerativen Energiequellen.

Auf dem Dach des Steigenberger Hotel Herrenhof Wien haben zudem acht Bienenvölker eine neue Heimat gefunden, die jedes Jahr eine halbe Tonne Honig produzieren. Dieser wird beim Frühstücksbüfett angeboten und auch vom Patissier des Hotels verarbeitet.