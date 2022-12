Thermenhotel Stoiser Loipersdorf in der Steiermark

Inhaltsverzeichnis:

Wofür ist das Thermenhotel Stoiser bekannt?

Das Thermenhotel Stoiser zählt zu den bekanntesten Hotels der Thermenregion Loipersdorf in der Steiermark. Das 4* Thermalhotel verfügt über einen hauseigenen Wellnessbereich mit mehreren Saunen und Pools und bietet seinen Gästen ein vielfältiges Angebot von Massagen und Kosmetikbehandlungen, exklusiven Sport-& Freizeitprogrammen sowie einer großen Auswahl an kulinarischen Speisen mit regionalen Zutaten und Rezepten aus der Region.

In dem Thermenhotel Loipersdorf sind auch Hunde herzlich willkommen, so bietet das Hotel hundefreundliche Zimmer für eine entspannte Zeit für Wellness mit Hund an.

Thermenhotel Stoiser: Lage

Das Thermenhotel Stoiser liegt eingebettet im steirischen Thermen- und Vulkanland direkt angeschlossen an der Thermenlandschaft Loipersdorf. Für die Anreise mit dem Auto nehmen Sie die Abfahrt Fürstenfeld Richtung Bad Loipersdorf. Reisen Sie lieber mit der Bahn an, müssen Sie ab dem Hauptbahnhof Fürstenfeld eine Busverbindung oder ein Taxi bis zum Thermenhotel nehmen.

Als besonderes Ausflugsziel während des Thermenaufenthalts eignet sich die nahegelegene Riegersburg mit großartigen Angeboten einer Greifvogelschau, Erlebnisführung auf der Burg und einem Klettersteig am Burgfelsen. Auch die Pfeilburg in Fürstenfeld mit ihrem speziellen, mittelalterlichen Themenmuseum ist ein hervorragendes Ausflugsziel während eines mehrtägigen Thermenaufenthaltes.

Essen und Trinken im Thermenhotel Stoiser

Das Thermenhotel Stoiser bietet seinen Gästen eine große Auswahl an kulinarischen Gerichten mit regionalen Produkten und heimischen, steirischen Rezepten. Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste bei einem umfangreichen Frühstücksbuffet mit mehr als 130 verschiedenen Produkten und steirischen Spezialitäten, einer Verwöhnpension in der Mittagszeit mit warmen Suppen, kleinen Snacks und à la carte Gerichten und einem 6 Gangmenü oder auch Buffet zum Abendessen.

Im hauseigenen Tagescafe bietet das Hotel seinen Gästen täglich von morgens bis abends hausgemachte Mehlspeisen und regionale Fruchtsäfte aus der Steiermark an. Um den Thermentag bei einem Glas Wein oder einem Longdrink entspannt ausklingen zu lassen, bietet das Hotel in seiner Stoiser Loipersdorf Bar seinen Besucher:innen jeden Abend eine vielfältige Auswahl an Whiskey, Cocktails, Weinen und Long Drinks an.



Besonderheiten des Hotels

Das 4* Thermenhotel Stoiser überzeugt seine Gäste nicht nur mit der vielfältigen Kulinarik ,dem hauseigenen Spa und dem direkten Zugang zur Therme Loipersdorf, sondern bietet seinen Besucher:innen umfangreiche Angebote an sportlichen Aktivitäten zu jeder Jahreszeit an. Gemeinsam mit einer Fitnesstrainerin und einem Personalcoach können die Gäste täglich von Montag-Freitag an unterschiedlichen Sport- und Bewegungsprogrammen Indoor sowohl als auch Outdoor teilnehmen. Neben den sportlichen Programmen am Tag bietet das Thermalhotel Stoiser seinen Gästen jeden Samstagabend Live-Musik in seiner Stoiser Loipersdorf Bar (ausgenommen Sommermonate ) an.

Besondere Beliebtheit erreicht das Thermenhotel auch unter Hundefreunden. Das Hotel Stoiser ist hundefreundlich und bietet seinen Gästen einen entspannten Wellnessurlaub zusammen mit ihren Vierbeinern.

Nicht nur als Wellnessunterkunft wird das Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf regelmäßig besonders gut besucht, sondern dient auch als Seminarhotel und bietet den Besucher:innen 5 Seminarräume für bis zu 150 Personen.