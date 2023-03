Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Karl-Josef-von-Frey-Gasse 4, 4810 Gmunden, Oberösterreich

: Karl-Josef-von-Frey-Gasse 4, 4810 Gmunden, Oberösterreich E-Mail : info@gruenberg.info

: info@gruenberg.info Telefon : +43 50 140

: +43 50 140 Öffnungszeiten der Seilbahn : täglich von April bis November (im Hochsommer von 9:00 bis 19:30 Uhr, im Frühling von 09:00 bis 18:30 Uhr sowie im Herbst von 09:00 bis 17:30 Uhr)

Öffnungszeiten des Grünberg-Flitzers: täglich von April bis November (im Hochsommer von 10:00 bis 18:30 Uhr, im Frühling und Spätsommer von 10:00 bis 17:30 Uhr sowie im Herbst von 10:00 bis 16:30 Uhr)

: täglich von April bis November (im Hochsommer von 9:00 bis 19:30 Uhr, im Frühling von 09:00 bis 18:30 Uhr sowie im Herbst von 09:00 bis 17:30 Uhr) Öffnungszeiten des Grünberg-Flitzers: täglich von April bis November (im Hochsommer von 10:00 bis 18:30 Uhr, im Frühling und Spätsommer von 10:00 bis 17:30 Uhr sowie im Herbst von 10:00 bis 16:30 Uhr) Öffnungszeiten des Baumwipfelpfades Salzkammergut : täglich von April bis November (im Hochsommer von 09:30 bis 19:00 Uhr im Frühling von 09:30 bis 18:00 Uhr im Spätsommer und Herbst von 09:30 bis 18:00 beziehungsweise 17:00 Uhr)

: Tarife der Seilbahnfahrt : Erwachsene 19,90 Euro Jugendliche 14,90 Euro Kinder 10,90 Euro Senior:innen 18,50 Euro

: Preise des Grünberg-Flitzers : Einzelfahrt für Erwachsene 8 Euro Kinder 6 Euro Verfügbarkeit von vergünstigten Gruppenfahrkarten vorhanden

: Eintrittspreise Baumwipfelpfad : Erwachsene 12 Euro Jugendliche 10,50 Euro Kinder 9,50 Euro Senior:innen 10,50 Euro Zusätzliche Verfügbarkeit von Familien-, Gruppen- sowie Kombi-Tickets vorhanden

: Wetterinfo

Webcam

Beschreibung: Grünberg

Der Grünberg ist der Hausberg der Gmundner und ein beliebtes Ausflugsziel. Aus dem Tal geht es mit der Seilbahn etwa 1.000 Meter auf den Berg, wo Besucher:innen ein malerisches Bergpanorama geboten wird und zahlreiche Freizeitaktivitäten bestehen.

© imago images/PantherMedia / Wolfgang Spitzbart Die Seilbahn auf den Gmundner Grünberg

Im Naherholungsgebiet Grünberg genießen Besucher:innen einen wundervollen Ausblick auf den Traunsee sowie Gmunden. Mit speziell gekennzeichneten Rad- und Wanderwegen lohnt sich der Besuch insbesondere an sonnigen Frühlings- und Sommertagen. Aber auch der Besuch im Spätsommer und Herbst verspricht einen abenteuerreichen und eindrucksvollen Ausflugstag.

Grünberg: Highlights

Die einzigartige Atmosphäre des Alpenvorlandes bietet eindrucksvolle Aussichten auf die Berg- und Seenlandschaft. Beschreitet man den Weg auf den Grünberg mit der Seilbahn, profitiert man von einem besonders schönen Ausblick auf die Stadt. Die Seilbahn ist von April bis November geöffnet. Oben auf dem Berg bietet es sich an, mit der ganzen Familien die rasanten Kurven der ungefähr 1,4 Kilometer langen Sommerrodelbahn zu erkunden. Möchte man die Natur aus einer anderen Perspektive entdecken, lohnt sich der Ausflug zum Baumwipfelpfad des Grünberges. Mit einer Höhe von 39 Meter und einer Pfadlänge von insgesamt 1.400 Meter bietet auch dieser ein eindrucksvolles und abenteuerreiches Ausflugsziel für die gesamte Familie.

© News.at Am Baumwipfelpfad am Gmundner Grünberg gibt es ein herrliches Panorama auf den Traunsee

Lage

Der Grünberg liegt im Salzkammergut im oberösterreichischen Gmunden. In der Nähe befindet sich auch der imposante Traunstein, dessen Besteigung nur für erfahrene Bergsteiger:innen zu empfehlen ist. Außer dem Grünberg genießt auch der Toscanapark große Beliebtheit unter Besucher:innen von Gmunden. Hier besteht die Möglichkeit, verschiedene Schlösser zu erkunden und von diversen Spazierwegen die Aussicht auf das Umland zu genießen. Auch die etwa einen Kilometer lange Seepromenade „Esplanade“ ist unter Spaziergänger:innen sehr beliebt. Diese bietet Besucher:innen einen hervorragenden Ausblick auf den Grünberg, das Höllengebirge, den Traunstein sowie das Stadtschloss. Ebenfalls in der Nähe liegt das Schloss Orth oder die Gmundner Keramik-Fabrik. Nicht zuletzt bietet natürlich der Traunsee am Fuße des Grünbergs zahlreiche Aktivitäten oder einfach nur einen Sprung ins kühle Nass.

Grünberg: Anfahrt

Die Anfahrt kann entweder mit dem Zug, dem Schiff oder auch mit dem Auto erfolgen. Innerhalb der Gemeinde Gmunden lässt sich die Grünberg-Seilbahn am leichtesten mit der Traunseetram erreichen. Von der Haltestelle „Gmunden-Seebahnhof“ sind es dann noch etwa fünf Minuten Gehweg bis zur Seilbahn.

Parken

Parkmöglichkeiten bestehen im Tal direkt an der Seilbahn, die Besucher:innen anschließend auf den Berg fährt. An gut besuchten Frühlings- und Sommertagen ist es möglich, dass diese Parkmöglichkeiten bereits ausgelastet sind. Deswegen lohnt es sich, früh anzureisen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, auch in der Stadt Gmunden zu parken.

Einkehrmöglichkeiten

Nach einer besonders ausgedehnten Wanderung bietet sich der Besuch eines der Berggasthäuser an. Zwei Minuten von der Bergstation entfernt befindet sich die Grünbergalm, die online sehr gut bewertet wird. Etwa eine Stunde von der Bergstation entfernt und umgeben von gemütlichen Wanderwegen lässt sich die Ramsaualm am Laudachsee finden. Auch diese wird besonders aufgrund ihrer regionalen Spezialitäten gelobt. Direkt am Ostufer des Traunsees gelegen bietet sich das Gasthaus Hois'n Wirt zum Verweilen an.

© news.at Der Laudachsee am Gmundner Grünberg

Grünberg: Erfahrungsberichte

Die Erfahrungsberichte von Besucher:innen des Grünbergs sind sehr positiv, was mit einer Google-Bewertung von 4,6 Sternen bestätigt wird. Besonders hervorgehoben werden die spannenden Freizeitaktivitäten, die gemütlichen Wanderwege und das malerische Bergpanorama. Die auf dem Grünberg gelegene Sommerrodelbahn wird besonders im Frühling und Hochsommer als ein ausgezeichnetes Ausflugsziel genannt.