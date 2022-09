Was tun gegen Hämorrhoiden?

Bei Betroffenen im Alter von über 40 Jahren wird in der Regel auch eine Koloskopie durchgeführt. Bei dieser wird der Dickdarm, mitunter auch ein Stück des Dünndarms untersucht. Auf diese Weise sollen weitere Erkrankungen ausgeschlossen werden. Zur Linderung der Schmerzen werden Sitzbäder in warmem Wasser empfohlen. Die Wärme erhöht den Blutfluss und begünstigt damit die Heilung. Ein spezieller Badezusatz ist hierfür nicht notwendig. "In den meisten Fällen vergehen die Beschwerden mit der entsprechenden Therapie nach rund einer Woche", weiß Ferlitsch.

In den meisten Fällen, jedoch nicht in allen. Greift die Therapie nicht beim ersten Mal, so kann sie wiederholt werden. Treten immer wieder Blutungen auf, wird die Technik der Gummibandligatur angewandt. Hierfür wird die überschüssige Gefäßschleimhaut mit einem Endoskop eingesaugt und mit einem Gummiband abgebunden, sodass sie abstirbt und in weiterer Folge abheilt. Diese Methode kann jedoch nur im ersten oder zweiten Stadium angewandt werden, also dann, wenn sich die Hämorrhoiden noch im Inneren des Körpers befinden.

Ab wann ist eine Operation notwendig?

Spricht der Patient auf Salben, Cremen und Zäpfchen nicht an, können pflanzliche Präparate zur oralen Einnahme verordnet werden. Mitunter kommen auch Medikamente zum Einsatz, die die Venenwände stärken. "Wenn all das nicht hilft, gibt es nur mehr die Möglichkeit der Operation", erklärt Ferlitsch. Dies ist dann der Fall, wenn die Hämorrhoiden stark vergrößert oder bereits dauerhaft nach außen getreten sind. Letztlich hänge die Entscheidung, ob operiert wird, aber immer von den Beschwerden des Patienten ab.