La Pura: Infos und Kontakt Adresse : Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp, Niederösterreich

: Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp, Niederösterreich Telefon : +43 2985 2666-742

: +43 2985 2666-742 E-Mail : willkommen <AT> lapura.ar

: willkommen <AT> lapura.ar Website : www.lapura.at

: www.lapura.at Zimmer : 83

: 83 Preise : ab 50 € für Spa-Kurzprogramm, ab 100 € für Übernachtung inkl.

: ab 50 € für Spa-Kurzprogramm, ab 100 € für Übernachtung inkl. Standort(e) : keine weiteren

: keine weiteren Inhaber: VAMED

Wofür ist das La Pura bekannt?

Bekannt ist das La Pura women’s health resort für seinen außergewöhnlichen Fokus auf die Gesundheit der Frauen und deren nachhaltige Erholung.

Das La Pura women’s health resort ist in seinem Ansatz europaweit einzigartig. Es ist spezialisiert auf Frauengesundheit mit Gender-Medizin und schafft einen Ort, an dem weibliche Gäste völlig abschalten und sich nur sich selbst widmen können. Es bietet Behandlungen in den Bereichen Medizin, Schönheit, Entspannung, Fitness und mentale Gesundheit an. Im Vordergrund stehen vor allem die nachhaltige Erholung und Achtsamkeit für die Gesundheit.

La Pura: Lage

Der Standort für das La Pura wurde bewusst in Gars am Kamp in Niederösterreich (Waldviertel) gewählt, da hier die Gesundheitsvorsorge bereits eine lange Tradition hat. Inmitten der Waldviertler Kraftplätze und fernab vom Großstadtlärm können sich die Gäste ganz auf die Auszeit und Entspannung konzentrieren. Gars selbst ist als heilklimatischer Kurort bekannt und liegt etwa 70 km von Wien entfernt. Das Stadtzentrum ist in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.

Der Kurpark und der Schubertpark befinden sich fast vor der Haustür.

Im Umkreis von 10 km gibt es weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Schloss Rosenburg ist ca. 4 km entfernt, die Amethystwelt Maissau ca. 11 km.

Essen und Trinken im La Pura

Mit der Ernährung versucht La Pura, die Ziele des Aufenthalts zu unterstützen. Das Restaurant "Ladies Only" bietet eine leicht verdauliche, energiespendende und ausgleichende Küche. Zum Frühstück gibt es eine große Auswahl. Zum Mittagessen gibt es eine Vielzahl von Bowls. Der Tag wird mit einem 4-Gänge-Menü abgeschlossen.

Eine Tee-Lounge bietet den Gästen eine Auswahl an Tees und anderen Getränken. Die hauseigene Pâtisserie bietet Kuchen und gesunde süße Alternativen sowie Snacks an.

Auf Lebensmittelunverträglichkeiten sowie Diäten wird im Speiseplan Rücksicht genommen.

Die Lebensmittel sind in Bio-Qualität.

Besonderheiten des Hotels

La Pura ist das einzige Gesundheitsresort für Frauen und weibliche Gäste in Europa. Es konzentriert sich ausschließlich auf die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und entwickelt neue medizinische Konzepte in Kombination mit Naturheilkunde zur Unterstützung und Wiederherstellung der Gesundheit. Für diese Ziele arbeitet La Pura mit der Medizinischen Universität Wien zusammen. La Pura präsentiert sich als eine Art Rückzugsort, der einen komfortablen Aufenthalt mit intensiven Behandlungen in kurzer Zeit verbindet. Nicht nur die bekannten Spa-Behandlungen stehen auf dem Programm, sondern auch medizinische Check-ups, Beratungen bei Beschwerden, Detox-Kuren und Sport.

Zu den Spezialbehandlungen gehört ein epigenetischer Test, der den individuellen Stoffwechsel- und Sporttyp bestimmt. Auf der Grundlage der Ergebnisse wird der Aufenthalt der Besucherin angepasst und durchgeführt. Dieser Test muss etwa 3 Wochen vor dem Aufenthalt durchgeführt werden. Dieses Verfahren ist Teil des Healthy Ageing Check-up, der jederzeit als Zusatzbehandlung gebucht werden kann.

Die Behandlung ist nach dem Aufenthalt nicht beendet. Jeder Gast, der nach Hause kommt und Fragen hat, hat die Möglichkeit, sich an ein Team vor Ort oder an Experten der Medizinischen Universität zu wenden. In Form von Vorträgen und praktischen Tipps wird das Wissen für einen veränderten Alltag und einen gesunden Lebensstil weitergegeben.

Gründung

Nach einem medizinisch-wissenschaftlichen Konzept und in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Professorin für Gendermedizin an der Medizinischen Universität Wien, entschied sich die VAMED für den Bau von La Pura. Im Jahr 2011 wurde das Resort eröffnet. Es ist bereits das achte von der VAMED eröffnete Resort und folgt neuen Trends im Gesundheitswesen mit dem Fokus auf Gesundheit und Vitalität.

Inhaber

1982 gegründet, engagierte sich die VAMED in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Im Laufe der Zeit hat sie sich zum führenden Komplettanbieter nicht nur in Österreich, sondern auch in 60 weiteren Ländern entwickelt. Die VAMED bietet alle Gesundheitsdienstleistungen an, von der Prävention über die Rehabilitation bis hin zur Pflege. Besonders im Bereich der Vorsorge setzt sie auf Wellness, Fitness und Ernährung und ist damit Marktführer im Thermen- und Gesundheitstourismus.

Weitere Standorte

Das La Pura hat keine weiteren Standorte in Österreich oder europaweit.

Erfahrungsberichte

La Pura überzeugt die Gäste mit seinen großen Zimmern, von denen viele eine schöne Aussicht bieten. Vielen Gästen gefallen auch der Fitnessraum und das große Bad. Insgesamt wird die gute Ausstattung und stilvolle Einrichtung der Zimmer gelobt und die Sauberkeit der Zimmer hervorgehoben. Viele Gäste beschreiben die leichte und geschmackvolle Küche des La Pura als besonders entspannend.

Einige Gäste empfanden es als störend, dass einige Mitarbeiter:innen während der Erholungszeit sehr laut waren und die Mittagszeit gestört haben. Der Wellnessbereich würde nicht genügend Liegen anbieten und viele Gäste würden diese dauerhaft reservieren. Daher kritisierten einige Gäste die Organisation des Spa-Bereichs und wünschten sich mehr Platz oder klare Reservierungszeiten.