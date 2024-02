Inhaltsverzeichnis:

Top-Sehenswürdigkeiten in Gmunden

Seeschloss Ort

Das Seeschloss Ort ist durch die Fernsehserie Schlosshotel Orth bekannt geworden. Malerisch liegt es auf einer winzigen Insel im Traunsee und ist über eine 123 m lange Brücke erreichbar, durch die es an das Landschloss angebunden ist. Das Seeschloss zählt zu den ältesten und sagenumwobensten Gebäuden im Salzkammergut. Es diente schillernden Persönlichkeiten wie dem grausamen Grafen Herbestorff oder dem Habsburger Erzherzog Johann Nepomuk Salvator als Wohnstätte. Seit 1955 befindet es sich im Besitz der Stadtgemeinde Gmunden, ist ein beliebtes Ausflugsziel und steht auch als Veranstaltungsort zur Verfügung.

© iStockphoto.com Seeschloss Ort

Bei einem Rundgang durch das Schloss kann man den romantischen Innenhof im spätgotischen Stil, den Wappensaal, die Kirche aus 1634 sowie den Hungerturm bestaunen. Ein Museum vermittelt Wissen rund um die altehrwürdigen Gemäuer. Eine Führung durch das Seeschloss Ort kann über den Tourismusverband gebucht werden.

Villa Toscana

Die im 19. Jahrhundert erbaute Villa Toscana ist mit der Kleinen Villa Toscana und dem 88.000 Quadratmeter großen Toscanapark mit seinem traumhaften Altbaumbestand verbunden. Das Anwesen liegt direkt beim Landschloss Ort. Beeindruckend sind vor allem der Prunkraum mit seiner Kassettendecke und die ehemalige Bibliothek mit Original-Leihgaben aus dem oberösterreichischen Landesmuseum. Die Villa ist auch eine beliebte Hochzeitslocation.

© iStockphoto.com Villa Toscana

Gmunder Keramik Manufaktur

Besonders berühmt ist Gmunden für seine Keramik. Die Manufaktur wurde 1492 gegründet und besticht bis heute durch ihre einzigartige Handarbeit. Hier werden echte Unikate liebevoll in Serie gefertigt, und zwar von rund 115 Beschäftigten, darunter 25 Kerammalerinnen und ein Kerammaler. Mit ihren kräftigen Farben auf strahlendem Weiß sind die Designs der beliebten Sammlerstücke unverwechselbar. Bei einer Führung durch die Manufaktur lernen die Besucherinnen und Besucher die Geheimnisse der Keramikfertigung kennen. Wer möchte, kann sich auch selbst in der Keramikmalerei versuchen.

Rathaus Gmunden

Mit seiner Stuckfassade ist das Rathaus Gmunden ein optisches Schmuckstück aus dem 16. Jahrhundert. Als besondere Attraktion ist das Glockenspiel in der obersten Loggia des Mittelrisalits zu bewundern. (Unter Mittelrisalit versteht man einen Gebäudeteil, der aus der Fassade hervorspringt.) Die Glocken sind zwar im Dekor der Gmundner Keramik, wurden aber in Meißen gefertigt, da sich die Gmundner Keramik nicht für Glocken eignete. Das Glockenspiel ertönt im Sommer von 10 bis 19 Uhr fast stündlich.

© iStockphoto.com Gmunden Rathaus

Kammerhofmuseum Gmunden

Die Geschichte von Gmunden erlebt man am besten im K-Hof, dem Kammerhofmuseum Gmunden, das einen chronologischen Querschnitt durch die Entwicklung der Stadt und des Traunseegebietes zeigt, beginnend mit den erdgeschichtlichen Anfängen. Besonderes Augenmerk wird auf die Keramik und die zeitgenössische Kunst gelegt. Die Sammlung "Klo & So" der Firma Laufen Austria widmet sich dem "stillen Örtchen", dessen Wandel im Laufe der Zeit und verschiedenen spannenden und originellen Geschichten rund um das Klo. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, für eine Führung werden zusätzlich 2 Euro verrechnet.

Traunseebahn

Die Traunseebahn ist eine historische Eisenbahn, die Gmunden und Vorchdorf verbindet. Sie wurde 1912 gebaut und ist bis heute sowohl Touristenattraktion als auch Verkehrsmittel für Pendler. Die Fahrt führt durch das wunderschöne Voralpengebiet und bietet sich auch als Transportmittel zum Ausgangspunkt einer Wanderung an, zum Beispiel zum Grünberg. Fahrscheine können am Automaten im Zug gekauft werden.

Auferstehungskriche

Die aus den Jahren 1871 bis 1876 stammende Auferstehungskriche steht heute unter Denkmalschutz. Die Evangelische Pfarrkiche wurde im neugotischen Stil aus heimischem roten Kalkstein errichtet.

Galerie Schloss Weyer

In der Galerie Schloss Weyer, einem schmucken Renaissance-Schloss mit arkadengesäumten Höfen, befindet sich das Meissen Porzellan Museum. Dieses lockt mit einer der europaweit bedeutsamsten Porzellansammlungen. Der Eintrittspreis beträgt 12 Euro.

Kalvarienbergkirche

Die auf einer Seehöhe von rund 490 Metern angesiedelte, im 18. Jahrhundert errichtete Kalvarienbergkirche bietet einen der schönsten Ausblicke auf die Stadt, den Traunsee und das wunderbare Bergpanorama mit Traunstein und Grünberg. In kleinen Kapellen werden einige der Leidensstationen Christi dargestellt. Auf dem Kalvarienberg, den man über die Wunderbergstraße und eine alte Allee erreicht, befinden sich auch die Gmundner Sternwarte und der Hochbehälter zur Gmundener Wasserversorgung.

Veranstaltungen

Gmunden lockt nicht nur mit einer Reihe an Sehenswürdigkeiten, sondern auch mit zahlreichen Veranstaltungen wie zum Beispiel den Festwochen Gmunden, dem Mondscheinbummel, dem Töpfermarkt und dem Glöcklerlauf.

Outdoor-Tipps für Gmunden

Grünberg

Ein lohnendes Ausflugsziel ist der Grünberg, den man am einfachsten mit der Grünberg-Seilbahn erreicht. Für 22,50 Euro bringt sie die Gäste auf 1.004 Meter Seehöhe und wieder hinunter. Eines ist sicher: Langweilig wird den Besucherinnen und Besuchern des Grünbergs nicht, lockt dieser doch mit einem Wanderwegnetz, das sich über 20 Kilometer erstreckt, einem Baumwipfelpfad, einer Sommerrodelbahn, einem Abenteuerspielplatz und einem Niedrigseilgarten sowie dem Laudachsee. Ebenso auf dem Programm stehen Paragleiten und Radfahren. Einen guten Überblick über die Wanderwege, Attraktionen und Infrastruktur gibt die Panoramakarte. An der Kasse der Grünbergbahn sind Kombitickets für eine Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn und den Eintritt in den Baumwipfelpfad erhältlich. Weitere Informationen unter gruenberg.info.

Baumwipfelpfad Gmunden

Für einen atemberaubenden Ausblick auf die Alpen, Gmunden und den Traunsee sorgt der Baumwipfelpfad Gmunden am Grünberg. Er schlängelt sich auf insgesamt 1.400 Metern durch den dichten Bergmischwald auf dem Grünberg bis hin zum Aussichtssturm. Unterwegs erfährt man an den Lernstationen Wissenswertes über die Fauna und Flora des Waldes, die Pferdeeisenbahn und die Umgebung von Gmunden.

Nach dem Aufstieg über den 785 Meter langen Steg erreicht man die Aussichtsplattform auf 39 Metern Höhe. Wer es bergab schneller mag, benützt die 75 Meter lange Tunnelrutsche (2 Euro/Person).

Wandern am Traunstein

Bei einer Wanderung auf dem 1.691 hohen Traunstein kann man zwischen mehreren Routen wählen. Eine der bekanntesten ist der Naturfreunde Steig, der allerdings eine gute Kondition und Schwindelfreiheit erfordert. Der teilweise als Klettersteig angelegte Weg endet direkt beim Naturfreundehaus. Ähnlich dem Naturfreunde Steig beinhaltet auch der Hans Hernler Steig einige Klettersteig-Passagen. Als einfachste Variante gilt der Mair Alm Steig, der in rund 3,5 Stunden über 1.101 Höhenmeter zum Gipfel führt. Aber auch hier ist Trittsicherheit gefragt.

© iStockphoto.com Traunstein

Tour mit dem Raddampfer Gisela

Ein echtes Highlight stellt eine Fahrt mit dem Raddampfer Gisela auf dem Traunsee dar. Mit dem Baujahr 1871 zählt er zu den ältesten Dampfern der Welt. Im Juli und August verkehrt er an allen Sonntagen. Die Witterung spielt dabei keine Rolle. Der Dampfer verfügt über eine oszillierende Verbunddampfmaschine, der Betrieb der Maschinen kann vom Deck aus beobachtet werden. Der Preis für eine große Seerundfahrt beläuft sich pro Person auf 33 Euro. Das Schiff ist auch für Hochzeiten oder andere Veranstaltungen zu chartern. Neben der Gisela bieten natürlich auch die anderen Schiffe der Traunseeschifffahrt die Möglichkeit zu einer Seerundfahrt.

© iStockphoto.com Raddampfer Gisela

Orter Bucht

Die Orter Bucht ist ein Stück naturbelassenes Traunsee-Ufer nahe dem Schloss Ort. Das Naturschutzgebiet lädt zu Spaziergängen ein und überrascht mit Schilfwäldern, Feuchtwassergebieten, Weiden und kleinen Wasserbecken. Hier finden auch Fischer ein lohnendes Betätigungsfeld.

Seen in Gmunden

Traunsee

Mit fast 25 Quadratkilometern ist der Traunsee der viertgrößte, mit 191 Metern Tiere sogar der tiefste See Österreichs. Er lädt zu Freizeitaktivitäten wie Schwimmen, Rudern, Rafting, Segeln, Surfen und Kiten ein - Letztere auch wegen der thermischen Winde. Abgesehen von den vielen wilden Seezugängen rund um den See gibt es auch mehrere öffentliche Strandbäder.

Die Bräuwiese direkt an der B145 zwischen Traunkirchen und Altmünster etwa bietet auf über 35.000 Quadratmetern gepflegte Freiflächen und ein Strandbuffet mit Gastgarten. Der Eintritt ist frei, zu entrichten ist nur eine Parkplatzgebühr.

Am Südufer des Traunsees in Ebensee befindet sich die Freizeitanlage Rindbach. Diese wartet mit einem Kinderspielplatz, einem Surfgelände, einem Bootsverleih, einem Beach-Volleyball- und einem Fußballplatz auf. Die Benutzung der Freizeitanlage ist kostenlos, lediglich eine Parkgebühr ist ganzjährig zu entrichten. Die in Ebensee angesiedelte Segelschule Salt hat in ihrem Angebot nicht nur Segeln, sondern auch Kiten, Surfen und Stand-up-Paddeln.

© iStockphoto.com Seeschloss Ort am Traunsee

In Gmunden selbst gibt es gleich mehrere Bademöglichkeiten, unter anderem den Seebahnhof, der direkt mit der Traunseebahn zu erreichen ist. Erfrischende Getränke und Snacks bietet die Seelounge. Der Zugang zu diesem Badeplatz ist frei, Toiletten sind vorhanden. Die ebenfalls frei zugängliche Freizeitanlage Weyer wartet mit einer schönen Liegewiese und einem Holzsteg für den idealen Seezugang auf. Segeln oder das Mieten von Elektrobooten ist in der benachbarten ASKÖ Segelschule möglich. Kostenpflichtig, dafür mit Attraktionen für die ganze Familien ausgestattet ist das Freibad Gmunden. Kinder finden hier eine 65 Meter lange Wasserrutsche, einen Strömungskanal, ein Fußballfeld, einen Streetballplatz und viele weitere Highlights.

Auch Taucherinnen und Taucher und solche, die es noch werden wollen, kommen am Traunsee auf ihre Kosten - von der Tauchausbildung über Bootstauchgänge bis hin zu Steilwandtauchgängen. Erfahrene Taucher freuen sich über eine Vielzahl an Abenteuern und Eindrücken. Die am Wasser gelegenen Restaurants laden zum Verweilen ein. Eine besondere Spezialität der Region ist der sogenannte Steckerlfisch, am besten von einem Fisch, der ausschließlich im Traunsee vorkommt: dem Riedling.

Laudachsee

Direkt am Grünberg liegt der Laudachsee, ein idyllischer, smaragdgrün gefärbter Bergsee auf einer Höhe von 894 Metern. Der See ist etwa 400 Meter lang und ebenso breit mit einer maximalen Tiefe von 13 Metern. Am besten erreichbar ist er mit der Grünbergbahn. Von der Bergstation aus wandert man rund eine Stunde bis zum Laudachsee, im Sommer kann hier auch gebadet werden. Im Naturschutzgebiet rund um den See finden sich Wildenten, Ringelnattern und zahlreiche Frösche. Von hier aus erstreckt sich das wunderbare Wandergebiet des Grünbergs. Einkehren kann man im Gasthof Ramsaualm mit einem Panoramablick auf See und Berg.