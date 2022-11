Beruf Bestatter:in: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein:e Bestatter:in?

Bestatter:in zu sein bedeutet viel mehr, als sich nur um die Bestattung von Toten zu kümmern. Bestatter:innen absolvieren individuelle sowie persönliche Beratungsgespräche, bei Todesfällen in der Familie oder hinsichtlich der Bestattungsvorsorge. Sie beraten bei der Auswahl der Bestattungsart, organisieren die Bestattung sowie die Trauerfeier, kümmern sich um die Überführung sowie die hygienische Versorgung und der Aufbewahrung von Verstorbenen, erledigen Formalitäten und sind ebenso für Trauerreden verantwortlich. Alles in allem stehen Bestatter:innen eher im Hintergrund und sorgen für die Betreuung der Angehörigen sowie einen würdevollen Abschied der Verstorbenen.

Passt der Beruf zu mir?

Die Grundvoraussetzungen an Bestatter:innen sind laut benu.at unter anderem folgende:

Empathie

Fachkompetenz

herzliches und mitfühlendes Auftreten

Organisationsfähigkeit

Serviceorientierung

Verantwortungsbewusstsein

selbstständige, kundenorientierte und zuverlässige Arbeitsweise

ausgeprägtes Taktgefühl

gute psychische Gesundheit

hoher Sinn für Sauberkeit und Hygiene

Unempfindlichkeit gegenüber Gerüchen

Außerdem sind folgende Fähigkeiten ebenso von Vorteil:

Interesse am Verkauf

Betriebswirtschaftliche und kaufmännische Kenntnisse

Verwaltungsfähigkeiten

Kenntnisse im Friedhofs- und Nachlassrecht

hohes Einfühlungsvermögen

Fähigkeiten als Eventplaner

Bestatter:in: Einsatzbereiche

Als Bestatter:in hat man die Möglichkeit, in verschiedenen Branchen zu arbeiten. Sie finden Beschäftigung in Bestattungsinstituten, auf Friedhöfen, in Krematorien und in Friedhofsverwaltungen. Je nachdem, für welchen Einsatzbereich man sich entscheidet, fallen unterschiedliche Aufgaben an und man hat die Chance, sich auf bestimmte Angelegenheiten zu spezialisieren.

Ausbildung

Da Bestatter:in kein normaler Ausbildungsberuf ist, ist es grundsätzlich nicht wichtig, ob und welchen Schulabschluss man mitbringt. Man muss sich lediglich, um in diesen Beruf einsteigen zu können, zuerst bei einem Bestattungsunternehmen bewerben und zwei Jahre lang Erfahrungen in diesem Beruf sammeln. Dabei ist es möglich, ebenso in Teilzeit wie auch in Vollzeit zu arbeiten. Nach diesen zwei Jahren, muss man, um als Bestatter arbeiten zu dürfen, eine entsprechende Befähigungsprüfung ablegen. Dafür kann man neben der sogenannten zweijährigen Ausbildung einen 4-monatigen Vorbereitungskurs für die anstehende Prüfung besuchen. Da man jedoch alles Notwendige in seinem Bestattungsunternehmen beigebracht bekommt, was man für die Prüfung benötigt, ist dieser Kurs komplett freiwillig. Auch wenn jedes Bestattungsunternehmen prinzipiell das Handwerk unterschiedlich vermittelt, zählen zu den wichtigsten Inhalten während der Ausbildung, alle Arten der Bestattung, Trauerfeiern sowie das waschen, kleiden und schminken der Verstorbenen. Außerdem kommt die Kommunikation mit den Hinterbliebenen und die Beratung sowie der Verkauf von Särgen und Urnen hinzu. All das sind wichtige Inhalte, welche in der Befähigungsprüfung abgefragt werden können.