Gehaltszettel richtig lesen

Inhaltsverzeichnis:

Grundsätzlich ja. In Österreich gibt es zwar die Unterscheidung zwischen Lohn (für Arbeiter) und Gehalt (für Angestellte), aber das Dokument, das die monatlichen Bezüge darlegt, ist dasselbe, es heißt eben nur anders.

Jeder, der bei einem Unternehmen arbeitet, hat grundsätzlich Anspruch darauf, mit der Auszahlung des Gehalts auch einen Gehaltszettel zu erhalten. Und dieses Recht ist essentiell. Damit hat man nämlich eine Kontrolle über die Bezüge und Abgaben, die aus dem Arbeitsverhältnis ergeben. Außerdem kommt der Gehaltszettel auch als Einkommensnachweis zum Einsatz. Das kann etwa bei der Wohnungssuche, bei einer Kontoeröffnung oder bei einem Kreditantrag wichtig werden.

Woher bekommt man ihn?

Jede/r Arbeitgeber:in ist laut Gewerbeordnung §108 dazu verpflichtet, jedem seiner Mitarbeiter:innen einen Gehaltszettel in Textform auszustellen.

Wie oft bekommt man einen Gehaltszettel?

Jedes Monat bekommt man einen Gehaltszettel. Der/Die Arbeitgeber:in ist verpflichtet dazu. Wenn das nicht passiert, sollte man den Arbeitgeber fragen und falls dies nicht fruchtet, eine Arbeitnehmervertretung (Arbeiterkammer) kontaktieren. Oft kommt es in solchen Fällen dann auch zu Schwierigkeiten mit der Entgeltauszahlung.

Am Ende des Jahres muss der Arbeitgeber übrigens einen Lohnzettel für alle seine Mitarbeiter:innen an das Finanzamt übermitteln – dies dient zur Berechnung der Lohnsteuer.

Was steht auf dem Gehaltszettel?

Was alles auf einem Gehaltszettel stehen muss ist in der Gewerbeordnung (GeWo) in §108 Absatz 1 geregelt. Dies umfasst sowohl allgemeine Angaben zum/zur Arbeitnehmer:in als auch einzelne Entgeltbestandteile.



Im Kopfteil der Gehaltsabrechnung findet man üblicherweise:

Name und Anschrift Arbeitgeber

Name, Anschrift und Geburtsdatum Arbeitnehmer

Versicherungsnummer, Steuerklasse und Steuer-ID Arbeitnehmer

Beginn und ggf. Ende der Beschäftigung

Zeitraum der Bescheinigung

Der Hauptteil der Gehaltsabrechnung beinhaltet:

Bruttolohn bzw. -gehalt

Sachbezüge bzw. geldwerte Vorteile

Vermögenswirksame Leistungen

ggf. Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge

Steuerfreibeträge

ggf. Kirchensteuerabzug

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers

Persönliche Abzüge

Aufwandsentschädigungen

Auszahlungsbetrag

Am Ende findet man dann noch:

Kontodaten des Arbeitnehmers

Gesamtsumme des Arbeitgebers

Verdienstbescheinigung

Evtl. einen Hinweis darauf, dass die Abrechnung gemäß §108 Abs. 3 Satz 1 der Gewerbeordnung erstellt wurde

Was bedeuten die Abkürzungen am Gehaltszettel?

Das klingt einfach, ist es aber meist nicht, denn auf einem Gehaltszettel finden sich eine ganze Menge mehr oder weniger verständlicher Abkürzungen.

Hier ist ein Überblick zu zehn Abkürzungen, die häufig am Lohn- oder Gehaltszettel vorkommen. Je nach Lohnverrechnungssystem können auch andere Abkürzungen in Verwendung sein.