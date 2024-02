Steckbrief Franz Kafka

Name: Franz Kafka

Franz Kafka Geboren am: 3. Juli 1883 in Prag, Österreich-Ungarn

3. Juli 1883 in Prag, Österreich-Ungarn Gestorben am: 3. Juni 1924 in Kierling, Österreich

3. Juni 1924 in Kierling, Österreich Beruf: Schriftsteller

Schriftsteller Familienstand: drei Mal verlobt, nie verheiratet

drei Mal verlobt, nie verheiratet Kinder: keine

Am 29. August 1979 notiert Andy Warhol in seinem Tagebuch: "Kafka (photos for research $ 2.20)." Im Auftrag des Kunsthändlers Ronald Feldman soll der New Yorker Künstler eine Porträtserie von zehn jüdischen Persönlichkeiten fertigen. Wer abzubilden sei, hat man ihm nicht gesagt. Warhol zieht zunächst folgende in Betracht: die französische Schauspielerin Sarah Bernhardt, Woody Allen, Charlie Chaplin, den Künstler Modigliani, den Philosophen Martin Buber, die Kunstsammler Guggenheim, die Autorin Gertrud Stein und Franz Kafka. Die Porträtserie polarisiert, einige werfen Warhol gar die Ausbeutung von Juden vor. Heute zählt sie zu den zentralen Arbeiten des Pioniers der Pop-Art. Für den Kunstkritiker der "New York Times" ist allerdings klar, dass es Warhol nicht um die Personen und deren Werke ging. Für ihn zählte ausschließlich deren Berühmtheit. Mit anderen Worten war der zu seinen kurzen Lebzeiten nur sehr wenigen bekannte Prager Schriftsteller Franz Kafka 55 Jahre nach seinem Tod ein Weltstar wie Charlie Chaplin.

Franz Kafka hat Millionen Follower auf TikTok

Heute, zum 100. Todestag, hat sich seine Bekanntheit ins Unermessliche gesteigert. Millionen Einträge auf TikTok, Fangruppen auf Facebook in Indien, Bangladesch, Spanien und auf der ganzen Welt posten ihre Sympathien. Namhafte Institutionen huldigen dem Schöpfer der weltliterarischen Romane "Der Prozess", "Das Schloss" und "Amerika" oder "Der Verschollene", die jedoch alle bloß Fragment geblieben sind.

Das Literaturmuseum in Wien hat im Frühjahr einen Kafka-Schwerpunkt angesetzt. Ab 29. Mai wird "Franz Kafka -Die Gegenwart ist gespenstisch" eröffnet, so der Titel einer Ausstellung mit Illustrationen des Comiczeichners Nicolas Mahler. Das Deutsche Literaturarchiv Marbach zeigt in Kooperation mit der britischen Bodleian Library Oxford und der National Library of Israel die Ausstellung "Kafkas Echo" mit Originaldokumenten. Das Museum Villa Stuck in München zeigt Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts - mit Kafka-Bezug.

Der österreichische Filmemacher und Schriftsteller David Schalko widmet Kafka eine Fernsehserie, die am 26. und 27. März vom ORF und von der ARD ausgestrahlt wird. Für Schalko besteht kein Zweifel: Die Huldigungen wären dem Gefeierten zutiefst unangenehm gewesen.

» Für Kafka hätte der Nobelpreis eine Katastrophe bedeutet «

David Schalko über die unverstellte Bescheidenheit Kafkas