Während Laura Feiersinger mit dem österreichischen Frauen-Nationalteam bei der EM für Furore sorgt, kämpft Vater Wolfgang um seine Gesundheit.

Das Spiel der Österreicherinnen gegen die haushohen Favoritinnen aus Frankreich ist nichts für schwache Nerven - schon gar nicht für das angeschlagene Herz von Wolfgang Feiersinger, 52.

Bei allem Stolz liegt aber auch ein kleiner Schatten über der Beziehung zwischen dem ehemaligen Profikicker (Meister und Uefa-Cup-Finalist mit Austria Salzburg, Champions-League-und Weltpokalsieger mit Borussia Dortmund) und seiner heute 24-jährigen Tochter. Als Laura Feiersinger mit knapp 16 Jahren in der österreichischen Frauen-Bundesliga debütiert, haben sich die Eltern gerade getrennt. Als sie mit 17 in die deutsche Bundesliga übersiedelt, spielt der Vater in ihrem Leben und in ihrer sportlichen Karriereplanung nur noch eine Nebenrolle. Dreh- und Angelpunkt sind jetzt Mutter Irmi und ihre drei Jahre ältere Schwester Denise. Wolfgang Feiersinger: "Eine Trennung ist für Kinder immer belastend. Ich bedauere diese Situation bis heute und versuche, das Beste daraus zu machen. Aber leider sehe ich meine Töchter viel zu selten."

