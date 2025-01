Spitzentöne: Kulturbarbaren sind schlechte Politiker

Damit überlasse ich den zweiten Teil meines Kolumnenplatzes unter dankbarem Erröten der Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Deren hoch virtuoser, zornglühender Text „Endsieg“ wurde während Trumps Inauguration vom Wiener Festwochen-Intendanten Milo Rau in Mossul und New York in Szene gesetzt. So stelle ich mir Widerstand vor: auf weltliterarischer Höhe statt mit Phrasengeklapper. Und – da Trump vom Ereignis ja hochrechenbar keine Kenntnis genommen hat – gut auf die sich in Europa anbahnenden Ereignisse übertragbar. Das missglückte Attentat, in dessen Folge sich Trump als Gottbeschützter präsentieren konnte, wird da thematisch kühn mit Paul Celans „Todesfuge“ verschnitten: dem Auschwitz-Gedicht, das die Konsequenzen des Ungeistes in ein vergleichsloses Wortkunstwerk fasst.