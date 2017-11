Am Montag wurde die dritte Staffel der "Vorstadtweiber" präsentiert. Mit 500 Fernsehminuten und zehn neuen Folgen kehren sie ab 8. Jänner endlich wieder zurück in die heimischen Wohnzimmer. Es wird dabei so richtig schmutzig - dafür sorgt unter anderem Neuzugang Doris Golpashin als Putzfrau mit besonderen Talenten.

Der ORF zeigt ab 8. Jänner in seinem Serienmontag um 20.15 Uhr (bzw. zum Auftakt auch um 21.10 Uhr) anschließend an das aktuelle Dakapo der zweiten Staffel die neue dritte Staffel der "Vorstadtweiber". Neben dem Erfolgsquintett Gerti Drassl, Martina Ebn, Hilde Dalik, Nina Proll und Maria Köstlinger gehört nun auch Doris Golpashin zur Riege der "Vorstadtweiber".

© ORF/Thomas Ramstorfer Gerti Drassl, Martina Ebn, Hilde Dalik, Doris Golpashin, Nina Proll und Maria Köstlinger

Neu mit dabei in der dritten Staffel sind Thomas Stipsits als Scheidungsanwalt, Murathan Muslu als Krankenpfleger, Christoph Grissemann als Gebrauchtwagenhändler und eben Doris Golpashin als "Putzfrau mit besonderen Talenten". Sie arbeitet nicht nur als Haushaltshilfe, sondern hat ihre Hintergedanken und wird - wie könnte es anders sein - auch als Verführerin auftreten.

© ORF/Thomas Ramstorfer Der Cast der "Vorstadtweiber"

Doris Golpashin hat Österreich vor einigen Jahren der Liebe wegen den Rücken gekehrt, zusammen mit ihrem Freund Klaas Heufer-Umlauf und dem gemeinsamen Kind lebt die 37-Jährige in Berlin. Mit den "Vorstadtweibern" feiert die gebürtige Oberösterreicherin ihr TV-Comeback im ORF.

© ORF/Thomas Ramstorfer Doris Golpashin

Im ORF moderierte sie vor etlichen Jahren die Castingshows "Helden von morgen" sowie "Die große Chance", in Deutschland arbeitete sie unter anderem als Moderatorin von "The Voice of Germany" oder "Red".