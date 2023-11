"Dieser Konflikt wird das Bild des Judentums verändern"

Der Holocaust wird als Strafe für die Assimilation der Juden angesehen. Um Gott nicht zu verärgern, wird nach strikten Regeln gelebt. Frauen müssen Kinder gebären und für den Haushalt sorgen. Die Gemeinde der Satmarer Juden in New York verbietet jeden Kontakt zu einer anderen Welt. Deborah Feldman gelang die Flucht. Ihr Leben beschrieb die heute 37-jährige Schriftstellerin, Mutter eines Sohns, im autobiografischen Roman "Unorthodox", der binnen Kurzem ein Weltbestseller mit mehreren Millionen Verkäufen wurde. Netflix fertigte daraus eine nicht minder spektakuläre Serie.

In ihrem jüngsten Buch "Judenfetisch" erkundet Deborah Feldman nun die jüdische Identität. News traf die Autorin in Frankfurt.

Frau Feldman, die Angst, sich zu spät nach Israel aufzumachen, begleite jeden Juden, liest man in ihrem Buch "Judenfetisch". Sie nutzten die erste Gelegenheit für eine Israelreise nach der Pandemie. Jetzt wäre es zu spät. Wie ging es Ihnen, als Sie vom Anschlag der Hamas hörten?

Sehr schlecht. Das waren sehr schwierige Tage für mich. Ich habe in meinem Buch versucht, meine Angst auszudrücken, dass der Konflikt auf neue, ganz unvorhergesehene Art ausarten werde. Aber als ich das geschrieben habe, dachte ich, das werde erst in zehn Jahren sein, ich dachte nicht, dass das so schnell passiert. Es ist entsetzlich. Ich habe das Gefühl, wir stecken in einem Fastforward, ich kann das alles nicht so schnell verarbeiten. Ich sehe, wie sich diese Konfliktlinien in Berlin und in New York widerspiegeln und sich überallhin ausbreiten. Es trifft jetzt genau das zu, wovor ich so gefürchtet habe. Dieser Konflikt wird das Bild des Judentums in der Welt verändern, das Verhältnis zwischen Juden und der Mehrheitsgesellschaft wird sich ändern und das zwischen Muslimen und Juden. Dieser Konflikt wird uns alle spalten. Wir werden daran zugrunde gehen. Ich fühle mich total machtlos. Es gibt nichts Schlimmeres.

Bereits vor dem Anschlag sprachen viele von der Spaltung Israels. Damit waren aber die Massenproteste gegen Netanjahu gemeint.

Ich habe das Gefühl, die meisten Leute, die über Israel reden, haben keine Ahnung. Wer noch nicht dort war, soll auch nichts sagen. Ich war in Israel. Ich weiß, wie sie mit der Situation umgehen. Aber gerade viele der Friedliebenden sagen, Schluss jetzt.

Haben Sie Freunde, die in die Armee eingezogen wurden?

Ja, das zwingt einen auch, sich zu positionieren. Ich kenne Israelis, die waren früher sehr liberal, sehr offen, hoffnungsvoll und progressiv. Aber wenn die Geschwister eingezogen werden, können sie nicht anders, als sich zu positionieren. Vor einem Jahr haben dieselben noch über eine Friedenslösung gesprochen. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Das wollte die Hamas auch erreichen. Sie haben nicht die Radikalen in Israel angegriffen, ihre Zielscheibe waren die Friedliebenden.

Wie erklären Sie, dass die israelische Militärbasis in der Nähe des Festivalgeländes, eines Ziels der Terroristen, nicht besetzt war?

Die Militäreinheiten waren an die Westbank beordert worden, weil dort die Orthodoxen in ihren neuen Siedlungen unter den Palästinensern in Ruhe ihre Feiertage verbringen wollten. Das Problem ist aber, dass die Orthodoxen selber sehr aggressiv auftreten. Sie provozieren die Gewalt, deshalb braucht man die Armee dort 24 Stunden am Tag, damit die Ausschreitungen nicht komplett ausarten. Ich habe auf einem Podcast der "New York Times" von einem Mann gehört, der sein Training in der Armee dazu genutzt hat, seine Familie auf dem südlichen Kibbutz selbst zu verteidigen. Er hat es geschafft. Seine Frau und seine Kinder haben den Angriff überlebt, viele seiner Nachbarn dagegen nicht. Vor dem Terrorangriff hätte die Frau dieses Mannes regelmäßig palästinensische Kinder aus Gaza in ein israelisches Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Aber nach solchen Ereignissen erzählte er, wäre so etwas nicht mehr denkbar. Wenn man so etwas hört, weiß man, dass die Hamas erreicht haben, was sie wollten.