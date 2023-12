Im Herzen Portugals

Inhalt

Marta Domingos konnte sich nie vorstellen, auf dem Land zu leben. Aufgewachsen in Nazaré, jenem Ort mit den bis zu 30 Meter hohen Riesenwellen, die nur die besten Surferinnen und Surfer der Welt bezwingen können, liebt sie das Meer. Der Ausblick von einem der riesigen, moosbewachsenen Granitblöcke über die sanfte Hügellandschaft und die Weingärten Mittelportugals bis hin zum Estrela-Gebirge mit seinen fast 2.000 Meter hohen Gipfeln führte jedoch dazu, dass sie ihre Meinung änderte. Domingos stand auf dem Felsen und wusste: "Das ist der Ort, an dem ich mit meiner Familie leben möchte."

Also kauften Marta Domingos und André Pinto das 245 Hektar große Land am Berg im Hinterland und betreiben hier nun seit einem Jahr TheVagar, ein Hotel mit sechs Zimmern, Infinity Pool, Badewanne mitten im Wald und einem Barfußpfad, der direkt bei einer Quelle endet. Ihr Ziel war es, einen Ort zu schaffen, an dem die Gäste Stress und Hektik des Alltags hinter sich lassen. Daraus leitet sich auch der Name des Hotels ab. Devagar, erklärt Domingos, bedeute auf Portugiesisch langsam.

Von Hektik und Stress ist auch im nahe gelegenen Belmonte nicht viel zu spüren. Es ist eines der zwölf historischen Dörfer der Region. Die Menschen, die hierher auf Urlaub kommen, sind überwiegend aus Brasilien. Denn Pedro Álvares Cabral wurde rund um 1469 in Belmonte geboren und der Seefahrer gilt als offizieller Entdecker Brasiliens. Eine Statue im Ortszentrum ehrt Cabral, und das interaktive Museum DNM ("Discovering the New World") beschäftigt sich eingehend mit Brasilien und seiner Entdeckung durch die Portugiesen.