BRG Wörgl: Das Gymnasium in Tirol im Überblick

Steckbrief BRG Wörgl

Genaue Bezeichnung : BRG Wörgl

Schultyp(en) : BRG

Adresse : Innsbruckerstraße 34, 6300 Wörgl

Kontakt : Tel: +43 5332 72563, E-Mail : brg-woergl <AT> tsn.at

Website : https://www.brg-woergl.at/

Direktor:in: OStR Mag. Christian Pronegg

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Im achtjährigen Bildungsprogramm des BRG Wörgl wird besonderes Augenmerk auf eine naturwissenschaftliche Ausbildung gelegt. So wird hier anstelle einer dritten Fremdsprache eine Vertiefung in den Fächern Physik, Chemie und Biologie angeboten.

Dennoch besteht am Gymnasium die Möglichkeit, weitere Schwerpunkte entsprechend den eigenen Neigungen und Begabungen zu wählen. Die sechs Schwerpunkte unterteilen sich wiederum in Wahlpflichtfächer:

„ Kreatives ": Kreative Fertigkeiten können mit den Wahlpflichtfächern Bildnerische Erziehung, Musikerziehung oder Technisches und Textiles Werken vertieft werden

„ Digitales ": Medien- und Digitalisierungswissen kann hier bereits früh im Rahmen der informationstechnischen Grundausbildung erlangt und anschließend im Fach Informatik weiter vertieft werden

„ Science ": Der naturwissenschaftliche Fokus kann mit den Wahlpflichtfächern Biologie, Chemie, Darstellende Geometrie, Geografie, Mathematik, Physik, aber auch mit geschichtlichem und soziopolitischem Augenmerk erweitert werden

„ Sprachen ": Je nach Neigung können weitere Sprachen gewählt werden

„ Soziales ": umfasst vor allem Fächer wie Religion oder Ethik

„Sport": Hier kann zwischen Sportarten wie Fußball, Klettern, Volleyball, aber auch einem theoretischen Ansatz gewählt werden

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Neben dem Angebot der Schule, sich seine Schwerpunkte weitestgehend selbst zusammenzustellen, kann eine Reihe an Zusatzqualifikationen und Projekten gewählt werden. So stehen Angebote wie Erste-Hilfe, weitere Sportarten, Fremdsprachenzertifikate, Begabtenförderung und eLearning-Module zur Verfügung.

Auch persönlichkeitsbildende Einheiten wie richtiges Lernen, Konfliktbewältigung oder Berufsorientierung werden abrundend angeboten.

Größe des BRG Wörgl

Das BRG Wörgl beherbergt ungefähr 720 Schüler:innen und 70 Lehrkräfte. (2018, Tiroler Tageszeitung)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Die Anmeldung zur Aufnahme für das kommende Schuljahr erfolgt in der Regel in den letzten zwei Wochen der Semesterferien. Die Aufnahmebestimmungen richten sich nach den in Österreich geltenden Bestimmungen, nach denen in den Kernfächern Schulnoten von „sehr gut“ oder „gut“ erreicht werden müssen. Sollten Schüler:innen höchstens ein „befriedigend“ erlangt haben, die AHS-Reife aber festgestellt worden sein, kann der Übergang über einen erfolgreichen Aufnahmetest sichergestellt werden.