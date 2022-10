BG und BRG Stockerau: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Die Schule hat sich auf den Schwerpunkt Informatik spezialisiert, der sowohl in der Unter- als auch Oberstufe gelehrt wird. Daneben wird in der 1. und 2. Klasse zwischen folgenden Aktiv-Klassen unterschieden:

Ab der 3. und 4. Klasse können die Schüler:innen weiters zwischen folgenden Spezialisierungen wählen:

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Seit über 25 Jahren hat die Suchtprävention einen besonderen Stellenwert am BG und BRG Stockerau. Hier geht es darum, die Kinder und Jugendlichen vor allem mental zu stärken, um somit ihre Lebens- und Handlungskompetenz in Gefahrensituationen des Lebens zu fördern. Im Rahmen der Suchtprävention wurden folgende Projekte ins Leben gerufen:

Saferinternet.at (für 1. und 3. Klassen, Thema Cybermobbing)

(für 1. und 3. Klassen, Thema Cybermobbing) Ch@ck your Limits (für 4. Klassen, Thema Mediennutzung)

(für 4. Klassen, Thema Mediennutzung) Ich bin Ich (für 5. Klassen, Thema Essstörungen)

(für 5. Klassen, Thema Essstörungen) Männer - Leben - Anders (für 5.Klassen, Thema Rollenbild des Mannes in der Gesellschaft)

(für 5.Klassen, Thema Rollenbild des Mannes in der Gesellschaft) RISFLECTING mit Michael Guzei (für 6.Klassen, Thema Suchtprävention und Sozialarbeit)

(für 6.Klassen, Thema Suchtprävention und Sozialarbeit) Offenes Lernprojekt-SUCHT (für 7.Klassen, Thema Suchtfaktoren und Suchtentstehung)

Größe des BG und BRG Stockerau

Das Lehrerteam des Gymnasiums Stockerau umfasst insgesamt 97 Lehrer:innen, die genaue Schüler:innenanzahl ist aktuell nicht bekannt.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Eine Aufnahmeprüfung gibt es zwar nicht, allerdings müssen zukünftige Schüler:innen des BG und BRG Stockerau gewisse Kriterien bei der Anmeldung erfüllen, um von der Schule aufgenommen zu werden:

Die Erziehungsberechtigten müssen von Mitte bis Ende Jänner ein Anmeldeformular die Schule schicken und sodann über die Homepage einen Termin für ein Erstgespräch buchen. Bei der persönlichen Vorsprache, welche Mitte Februar stattfindet, müssen bestimmte Unterlagen in Originalkopie (z.B. Geburtsurkunde, Abschlusszeugnis der 3. Klasse Volksschule) vorgelegt werden.

Schul-Abschluss

Der Abschluss ist die Reifeprüfung/Matura nach 8 Jahren.

Nachmittagsbetreuung

Die Schule bietet seit einigen Jahren für die 1. bis 3. Klasse eine Nachmittagsbetreuung an und zwar in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Damit die Kinder die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen können, ist eine verbindliche Anmeldung für mindestens 3 Tage in der Woche für das ganze Schuljahr notwendig. Die schriftliche Abmeldung kann nur mit Ende des 1. Semester erfolgen. Die Kosten belaufen sich auf 88 Euro pro Monat für 5 angemeldete Tage (aliquote Reduzierung, wenn weniger Tage in Anspruch genommen werden).

Bekannte Absolvent:innen des BG und BRG Stockerau

Aktuell sind keine bekannten Absolventen bekannt.

BG und BRG Stockerau : Das Schulgebäude

Die Schule wurde bereits im Jahre 1864 als “Landes-Unterrealschule” in der heutigen Brodschildstraße eröffnet. Nach einigen Hoch- und Tiefpunkten, vor allem im finanziellen Bereich, konnten sich die Befürworter der Schule nach zähen Verhandlungen durchsetzen und die Schule ausbauen lassen, da der Bedarf nach Oberstufen enorm war. Der Bau des Traktes und die damit einhergehende Renovierung des Altbaus waren somit die prägendsten Ereignisse in der Schulgeschichte. Im Jahre 2009 begannen abermals Bauarbeiten am Schulgebäude, um sowohl Renovierungen der alten Teile vorzunehmen als auch zu modernisieren.