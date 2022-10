Inhaltsverzeichnis:

Das BG BRG Oberschützen bietet je nach Klasse einen unterschiedlichen Schwerpunktkatalog zur Auswahl. In der 1. Und 2. Klasse des Gymnasiums erhalten alle Schüler:innen dasselbe Lehrangebot. In der 3. Klasse erfolgt die erste individuelle Schwerpunktwahl zwischen folgenden Optionen:

Der gewählte Schwerpunkt gilt anschließend für die Dauer der 3. Und 4. Klasse. Zum Ende der 4. Klasse wird dann nochmal ein eigener Schwerpunkt gewählt. Dann haben Schüler:innen des BG BRG Oberschützen folgende Wahlmöglichkeiten:

Die optionale bilinguale Klasse wird in den Fächern Biologie, Geographie und Geschichte auf Englisch unterrichtet.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Zusätzlich zu den individuellen Auswahloptionen bezüglich Sprache, Informatik und Co. bietet das BG BRG Oberschützen zahlreiche Förderprogramme für kreativ, sportlich und naturwissenschaftlich engagierte Schüler:innen. Hobby- und auch Leistungssportler:innen können dem Fußballclub, Handballverein oder auch der Basketballmannschaft beitreten. Leichtathlet:innen erhalten hier ebenfalls ein umfangreiches Trainingsangebot. Für technikaffine Schüler:innen gibt es die Option, den Europäischen Computerführerschein vollständig zu absolvieren. Sämtliche Angebote sind außerdem in das „Buddy“-Programm integriert. Dabei helfen Schüler:innen aus höheren Klassen ihren jüngeren Schulkamerad:innen bei Forschungsarbeiten aber auch Sportclubs. Bei Bedarf können Schüler:innen auch Support Module unterschiedlicher Fächer besuchen. Außerdem gibt es für nichtdeutschsprachige Schüler:innen eigene Förderoptionen für Deutsch als Zweitsprache sowie Leseförderung nach Bedarf.

In der Oberstufe ist das Lehr-Angebot zusätzlich erweitert. Hier können Schüler:innen auf Wunsch auch einen Unternehmerführerschein absolvieren oder die Laptopklasse im Realgymnasium besuchen, in der besonderer Wert auf computeraffinen Unterricht gelegt wird. Der Erwerb von Sprachzertifikaten wie dem DELF Zertifikat oder dem Cambridge First Certificate ist möglich. Sprach- und Naturwissenschaftenwettbewerbe wie die Chemie-Olympiade bietet das BG BRG Oberschützen ebenfalls an. Für einen noch individuelleren Stundenplan gibt es zudem die Wahlpflichtfächer Russisch, Italienisch, Ungarisch, Spanisch, Biologie, Chemie und Psychologie.

Größe des BG und BRG Oberschützen

Ein Team aus knapp 65 Lehrer:innen ist am BG BRG Oberschützen tätig. Insgesamt gibt es Stand Oktober 2022 38 Klassen an der Schule, mit etwa 20 bis 30 Schüler:innen pro Klasse.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Wer in die Unterstufenklassen des BG BRG Oberschützen einsteigen möchte, muss die gängigen Aufnahmevoraussetzungen für österreichische Gymnasien erfüllen. Entsprechend müssen die Fächer Mathematik, Deutsch und Lesen in der 4. Klasse Grundschule zumindest als „gut“ bewertet werden. Alle anderen Pflichtgegenstände müssen bestanden werden. Die Anmeldung erfolgt über den standardisierten Anmeldeantrag, der spätestens bis zum zweiten Freitag nach den Semesterferien bei der Schule eingegangen sein muss. Für Leistungssportler:innen gibt es ein Beobachtungstraining sowie einen sportmotorischen und psychologischen Eignungstest, der nach individueller Absprache im Februar und März vor Beginn des nächsten Schuljahres erfolgt.

Schul-Abschluss

Der Schulabschluss am BG BRG Oberschützen endet nach acht Jahren mit der österreichischen Reifeprüfung „Matura“.

Nachmittagsbetreuung

Die Nachmittagsbetreuung beginnt um 13:00 und ist nur für Schüler:innen der Unterstufe vorgesehen. Zunächst gibt es ein gemeinsames Mittagessen, auf welches Hausübungsbetreuung und fachbezogene Lernstunden folgen. Die restliche Zeit wird mit Freizeitaktivitäten wie Spaziergängen, Spielen und Sport verbracht. Die Nachmittagsbetreuung ist bis max. 16:10 möglich und kostenpflichtig. Für das Mittagessen im Bundesschülerheim werden zusätzlich 4,30 Euro pro Tag verrechnet.

BG und BRG Oberschützen: Das Schulgebäude

Das Schulgebäude des BG BRG Oberschützen setzt sich aus einem imposanten Hauptgebäude und mehreren angelagerten Nebengebäuden zusammen. Tatsächlich war das Schulgebäude seit seiner Errichtung im 19. Jahrhundert nicht immer eine Schule, sondern wurde zwischenzeitlich sogar als Lazarett genutzt. Wer sich ein Bild von der Inneneinrichtung machen möchte, kann auf der Website der Schule per Video eine Schultour unternehmen.