BG und BRG Köflach: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Die Schule bietet sechs verschiedene Schwerpunkte an, die sowohl die Naturwissenschaften als auch kreative Tätigkeiten abdecken:

Besonderen Wert legt das Gymnasium auf das Fördern von Interessen und Begabungen. Dazu bietet die Schule unverbindliche Kurse an, in denen die Schüler:innen mehr lernen als der Lehrplan als Minimum vorgibt. Mit diesem hohen Niveau möchte das BG und BRG Köflach seine Absolvent:innen so gut wie möglich auf das Berufsleben vorbereiten. Neben fachlichen Kenntnissen stehen auch die Persönlichkeitsentwicklung sowie soziale und interkulturelle Kompetenzen im Fokus.

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Um den vielfältigen Interessen der großen Schülerschaft gerecht zu werden, bietet das BG und BRG Köflach viele verschiedene Zusatzangebote an. In der Summerschool wiederholen die Schüler:innen in der letzten Ferienwoche den Lernstoff des Vorjahres und werden von Pädagog:innen auf das kommende Schuljahr vorbereitet. Der Schulverein Maksi hält viele Freizeitangebote bereit, u. a. Lacrosse, Malkurse und Ultimate Frisbee. Im Rahmen des Erasmus+-Projekts Französisch wird ein Schüleraustausch zwischen Köflach und Dijon organisiert. Dieser Austausch ist zugleich eine gute Vorbereitung auf das freiwillige Französische Sprachdiplom DELF, das Schüler:innen am Gymnasium ablegen können. Darüber hinaus können Schüler:innen am BG und BRG Köflach Zertifikate für das Cambridge Assessment, den ECDL, die Instruktorenausbildung für Fitsport, Microsoft-Zertifizierungen, für eine:n Peer-Moderator:in sowie für den Unternehmerführerschein erwerben. Empfehlenswert ist auch die unverbindliche Übung Englische Konversation. Damit das Lernen leichter fällt, erhalten die Schüler:innen auf Wunsch Kurse zum Lerncoaching, zum Sozialen Lernen und zu Rhetorik und Präsentation.

Sportinteressierte Schüler:innen kommen bei den unverbindlichen Übungen zu Fußball, Golf, Schach und Volleyball voll auf ihre Kosten. Ebenso ist das Handballnachwuchszentrum Lippizanerheimat im BG und BRG Köflach beheimatet. Fans der Naturwissenschaften können sich auf die Robotik-Übung, die Österreichische Chemieolympiade und die Österreichische Mathematik-Olympiade freuen. Kreative Schüler:innen können an unverbindlichen Übungen für Band, Chor und Theater teilnehmen.

Größe des BG und BRG Köflach

Das BG und BRG Köflach ist eine große Schule, die knapp 1.000 Schüler:innen in ca. 40 Klassen unterrichtet. Betreut werden die Kinder von mehr als 80 Lehrkräften. U. a. lehren die Lehrer:innen fünf Fremdsprachen und bereiten die Schüler:innen auf acht unterschiedliche Zertifizierungen vor. (Stand 2022 laut offizieller Schul-Website)

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Für die Anmeldung im BG und BRG Köflach gelten dieselben Aufnahmebedingungen wie für alle Gymnasien in Österreich. Schüler:innen, die im Jahreszeugnis der vierten Klasse in der Volksschule keine schlechtere Note als „Gut“ erhalten haben, müssen keine Aufnahmeprüfung ablegen. Wer schlechtere Noten hat, kann an der Aufnahmeprüfung teilnehmen und ebenso das Gymnasium besuchen. Voraussetzung ist in jedem Fall der positive Schulabschluss in der vierten Schulstufe. Der Antrag zur Anmeldung muss bei der gewünschten Schule bis zum zweiten Freitag nach den Semesterferien eingelangt sein. Gemeinsam mit dem ausgefüllten Anmeldeformular wird das Jahreszeugnis der vierten Schulstufe beim betreffenden Gymnasium eingereicht. Auch nach der achten Schulstufe ist der Umstieg in die Oberstufe des Gymnasiums möglich. Hierbei gelten die gleichen Aufnahmebedingungen.

Schul-Abschluss

Schüler:innen, die das BG und BRG ab der fünften Schulstufe durchlaufen, legen nach acht Jahren die Reifeprüfung ab und schließen mit Matura ab. Wer das BG und BRG ab der neunten Schulstufe besucht, schließt nach vier Jahren ebenso mit Matura ab.

Nachmittagsbetreuung

Nach dem Regelunterricht am Vormittag können Eltern ihre Kinder auf Wunsch in die Tagesbetreuung des BG und BRG Köflach geben – sei es für einen, zwei, drei oder vier Tage pro Woche. Zur Betreuung gehört das gemeinsame Mittagessen. Anschließend betreuen die zuständigen Lehrpersonen die Schüler:innen bei der Erledigung der Hausaufgaben. Für Bewegung sorgen Spielangebote im Turnsaal.

Bekannte Absolvent:innen des BG und BRG Köflach

Julian Langmann (Mathematiklehrer, Lernquadarat Voitsberg)

Eva-Maria Trinkaus (Dolmetscherin, Übersetzerin, Forschung und Lehre am Zentrum für Interdisziplinäre Alterns- und Care-Forschung)

Barbara Winkler-Penz (Juristin mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht)

BG und BRG Köflach: Das Schulgebäude

Das BG und BRG Köflach befindet sich in einem schlichten Schulkomplex, dessen Farbegestaltung in Grau und Gelb modern und zeitlos ist. Das großzügig gestaltete dreistöckige Gebäude bietet ausreichend Platz für die fast 1.000 Schüler:innen. Überdachte Außentreppen führen zum Sporttrakt und dem weitläufig angelegten Sportplatz, auf dem sich u. a. eine Laufbahn und ein Beachvolleyballplatz befinden.