BG und BRG Groß-Enzersdorf: Das Gymnasium in Niederösterreich im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief BG und BRG Groß-Enzersdorf

Genaue Bezeichnung : BG/ BRG Groß-Enzersdorf

: BG/ BRG Groß-Enzersdorf Schultypen : Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium

: Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Adresse : Freiherr-von-Smola-Straße 3, 2301 Groß-Enzersdorf

: Freiherr-von-Smola-Straße 3, 2301 Groß-Enzersdorf Kontakt : Tel.: 02249 28 451, E-Mail : sekretariat <AT> bggrossenzersdorf.ac.at

: Tel.: 02249 28 451, : sekretariat <AT> bggrossenzersdorf.ac.at Website :bggrossenzersdorf.ac.at

:bggrossenzersdorf.ac.at Direktor:in: Mag. Manfred Windisch

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte der Schule

Das Gymnasium bietet seinen Schüler:innen zwei verschiedene Schulzweige mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.

Gymnasium

Im gymnasialen Zweig der Schule wird der Schwerpunkt auf den Erwerb von drei Fremdsprachen wie Englisch, Französisch/Spanisch und Latein gelegt.

Latein oder Französisch/ Spanisch (ab der 3. Klasse)

Eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche in der zweiten lebenden Sprache (4. Und 5. Klasse)

Sprachreisen ins Ausland (ab der 6.-8.Klasse)

Wahlpflichtfächer mit dem Schwerpunkt „Kunst-Kommunikation-Medien“ bzw. „globalpolitische Bildung“ (ab der 6. Klasse)

Zusätzlichen Unterricht auf Englisch (ab der 6. Klasse)

Zum Abschluss des Gymnasiums können die Schüler:innen den europäischen Wirtschaftsführerschein erlangen.

Realgymnasium

Der realgymnasiale Zweig des Gymnasiums legt seinen Schwerpunkt auf naturwissenschaftliche Unterrichtsfächer.

Naturwissenschaftliche Übungen (3.- 4. Klasse)

Geometrisches Zeichnen (3.- 4. Klasse)

Zusätzlich 2 Wochenstunden digitale Grundbildung (3.-4. Klasse)

Zusätzlich 1 Wochenstunde Mathematik (4.-6. Klasse)

Wahlpflichtfächer Französisch, Spanisch oder Latein (ab der 5.Klasse)

Wahlpflichtfächer „Sport-Gesundheit-Soziales“ oder „Mensch-Gesundheit und Umwelt“ (ab der 6. Klasse)

Sprachreise Englisch (6.Klasse)

2 Wochenstunden Psychologieunterricht (6. Klasse)

Biologie & Physik als Schularbeitsfächer (7.-8.Klasse)

Meeresbiologische Woche (7.Klasse)

Kulturreisen und naturwissenschaftliche Projekte (8.Klasse)

Spezielle Lehr-Angebote des Gymnasiums

Spezielle Lehrangebote für Schüler:innen für ein intensiveres Erlenen von Fremdsprachen bietet der gymnasiale Zweig der Schule an. Ab der 5. Schulstufe wird die Sprache Englisch in mehreren Unterrichtsfächern aufgenommen, wodurch der Wortschatz und die Sprachkenntnisse in die Praxis aufgenommen werden.

Das Realgymnasium des BG/BRG Groß-Enzersdorf bietet den Schüler:innen in der 6. Klasse zwei Wochenstunden für Psychologieunterricht an, welcher den Schwerpunkt auf das Thema „Mental Health“ legt. Zusätzlich bietet der realgymnasiale Schulzweig den Schüler:innen in der 3. Und 4. Klasse wöchentlich eine weiter Schulstunde für digitale Grundbildung an. In diesem Unterricht liegt der Schwerpunkt auf dem Erlernen von Office-Programmen, technischen Problemlösungsfähigkeiten, 3D-Druck und Robotik.

Zusätzlich bietet das Gymnasium den Schülern weitere spannende Aktivitäten an: