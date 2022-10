BG und BRG Gleisdorf: Das Gymnasium in der Steiermark im Überblick

Inhaltsverzeichnis:

Schüler:innen des Gymnasiums haben die Wahl aus sechs verschiedenen Schwerpunkten. Dazu zählt angewandte Informatik, Englisch, Spiel-Bühne-Bild, Musik, Naturwissenschaften und Sport. Die sechs Schwerpunktzweige dürfen unabhängig vom Schultyp von allen Schüler:innen gewählt werden.

Innerhalb des Schwerpunktes der angewandten Informatik lernen Schüler:innen die Grundlagen des Programmierens kennen. Dabei werden diese insbesondere in die Webseitenprogrammierung und Datenbankverwaltung eingeführt.

Kreativen Schüler:innen steht der Schwerpunkt „Spiel-Bühne-Bild“ zur Verfügung. Dieser unterrichtet die Schüler:innen in den Einheiten bildnerisches Gestalten, Theater sowie Tanz und Bewegung.

Im sportlichen Schwerpunkt wird Sporttheorie mit Bewegungseinheiten und diversen Sportarten ergänzt. Innerhalb tiefgründiger theoretischer Module erlangen Schüler:innen hier eine sporttheoretische Ausbildung, die sie zum Beispiel auf ein späteres Sportstudium vorbereitet.

Wird der musische Schwerpunkt gewählt, fördert die Schule musikalische Talente. Hier haben Schüler:innen die Möglichkeit, Banderfahrung zu sammeln sowie gemeinsam Musikveranstaltungen zu organisieren und aufzuführen. So werden von dem Gymnasium persönliche Präsentationskompetenzen gefördert.

Im Schwerpunkt der Naturwissenschaften erlernen Schüler:innen projektorientiertes, selbstständiges und praktisches Arbeiten innerhalb eines Labors. Dort profitieren Teilnehmer:innen von einer vertiefenden naturwissenschaftlichen Ausbildung, die sie auf ein späteres Studium vorbereitet.

Schüler:innen, die sich für Englisch als Schwerpunkt entscheiden, werden auf den internationalen Arbeitsmarkt vorbereitet, auf welchem eine hohe Sprachkompetenz vorausgesetzt wird. Außerdem werden im Rahmen des Unternehmerführerscheins grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt und mit praktischen Beispielen vorgeführt.

Anstelle einer dritten Fremdsprache nehmen Schüler:innen des BRG an vertiefendem Unterricht naturwissenschaftlicher Fächer teil, wie zum Beispiel Chemie, Physik und Biologie.

Um erlangte Sprachkenntnisse nachhaltig zu vertiefen, veranstaltet die Schule zum Beispiel Sprachreisen. Im Rahmen dessen hatten Schüler:innen zum Beispiel die Möglichkeit, an einer Sprachreise nach Dublin teilzunehmen.

Für Schüler:innen des naturwissenschaftlichen Schwerpunktes veranstaltete die Schule eine meeresbiologische Woche, während welcher Teilnehmer:innen die Tier- und Pflanzenwelt des Mittelmeers kennenlernen durften.

Darüber hinaus werden von der Schule regelmäßig Projektwochen organisiert, an denen Schüler:innen aller Schulzweige teilnehmen können.

Größe des BG und BRG Gleisdorf

Am BG und BRG Gleisdorf werden etwa 888 Schüler:innen von ca. 83 Lehrer:innen unterrichtet.

Anmeldung bzw. Aufnahmeprüfung

Der Aufnahmeantrag an das BG und BRG Gleisdorf muss bis spätestens zum 2. Freitag nach den Semesterferien im Sekretariat der Schule eingehen. Dafür muss mit dem Anmeldeformular ebenso das Original sowie eine Kopie der Schulnachricht der derzeitig besuchten Schule vorgelegt werden.

Schul-Abschluss

Am Gymnasium und dem Realgymnasium in Gleisdorf werden die Schüler:innen in acht Klassenstufen auf die Matura vorbereitet.

Nachmittagsbetreuung

Die Nachmittagsbetreuung der Schule findet zwischen Montag und Donnerstag jeweils von 13:10 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Dort haben Schüler:innen die Möglichkeit, Hausübungen zu erledigen, gemeinsam zu essen oder diversen anderen Aktivitäten nachzugehen. Dabei profitieren Teilnehmer:innen von einem diversen Mal- und Bastelangebot, einer Spielesammlung sowie des Bücherkataloges der Bibliothek, wo die Nachmittagsbetreuung stattfindet.

Bekannte Absolvent:innen des BG und BRG Gleisdorf

Zum aktuellen Stand lassen sich keine bekannten Absolvent:innen des BG und BRG Gleisdorf recherchieren.

BG und BRG Gleisdorf: Das Schulgebäude

Das Schulgebäude der Schule wurde im Jahr 1962 eröffnet. Dieses bietet den Schüler:innen auch heute noch eine angenehme Lernatmosphäre, um sich auf Unterrichtseinheiten und Abschlussprüfungen vorzubereiten.