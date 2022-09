Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief: Bernhard Kohl

Name : Bernhard Kohl

: Bernhard Kohl Geboren am : 4. Jänner 1982 in Wien

: 4. Jänner 1982 in Wien Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Wohnort : Wien

: Wien Größe : 1,72m

: 1,72m Beruf : Unternehmer, TV-Persönlichkeit, Radrennprofi

: Unternehmer, TV-Persönlichkeit, Radrennprofi Familienstand : verheiratet mit Tatjana seit August 2010

: verheiratet mit Tatjana seit August 2010 Kinder: Tochter Mariella und Sohn Raphael

Sein Weg zum Erfolg

Ehrgeiz und Mut zur Wahrheit sind zwei Charaktereigenschaften des Unternehmers Bernhard Kohl. Nachdem er aufgrund von Doping zwei Jahre gesperrt wurde, gab der Radsportprofi zu, bereits seit Beginn seiner professionellen Karriere zu dopen. Dabei waren Bernhard Kohl Fahrrad und Fitness bereits in jungen Jahren sehr wichtig. Bernhard Kohl war schon immer sehr sportlich und gibt an, dass er ein leidenschaftlicher Kletterer ist. Mit viel Willen und Ehrgeiz war klar, dass Kohl bald bei seinem Sport erfolgreich sein wird. Dies gelang ihm erstmals im Jahr 2004 bei der Tour des Pyrénées. Hier hat Kohl die Gesamtwertung für sich entscheiden können. Im Anschluss daran wurden Sponsoren auf den jungen Radsportler aufmerksam. So erhielt Kohl für die Jahre 2005 und 2006 einen Vertrag beim UCI ProTeam T-Mobile.

Im Jahr 2008 bekam Bernhard Kohl vom Wiener Bürgermeister den goldenen Rathausmann verliehen. Im Jahr 2010 gründete er gemeinsam mit einem anderen Gesellschafter ein Radsportgeschäft in Wien. Durch den Verkauf von hochwertigen E-Bikes gelingt es den Unternehmer einen gut laufenden Shop zu betreiben. E-Bikes sind laut Kohl praktisch, da durch diese steile Anstiege in der Hälfte der Zeit zurückgelegt werden können. Außerdem benötigen Kunden für E-Bikes keine so große körperliche Fitness.

Bernhard Kohl privat

Bernhard Kohl hat mit seiner Ehefrau Tatjana zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Nach dem Dopingskandal war es seine Frau Tatjana, die seinen Fall abfederte und ihm dabei half, wieder auf die Beine zu kommen.

Ehrgeiz ist der Antrieb des ehemaligen Profisportlers

Kohl blieb bis auf einen heftigen Sturz während seiner aktiven Zeit als Profi von schlimmen Verletzungen verschont. Bei der Vuelta a España 2006, einem spanischen Radrennen versteuerte sich Kohl und fuhr mit circa 60 Kilometer in der Stunde über eine Leitplanke den Abhang hinunter. Zum Zeitpunkt des Unfalls war Bernhard Kohl gerade auf Platz acht in seiner Klasse. Er wollte das Rennen nicht frühzeitig beenden, allerdings wurden bei ihm eine Lungenkontusion festgestellt und der Streckenarzt hat die weitere Teilnahme aufgrund der Verletzung untersagt. Dieser Sturz war ein harter Rückschlag für Kohl, der zu diesem Zeitpunkt Kapitän seines Teams T-Mobile war. Jedoch gab Kohl nie auf und arbeitete immer weiter, damit ein solcher Sturz nicht noch ein zweites Mal geschieht.

Die jetzige Ehefrau von Bernhard Kohl war stets ein treuer Fan und fieberte bei jedem Rennen mit. Einige Monate nach seinem Erfolg im Herbst 2008 wurde er bei einer routinemäßigen Dopingkontrolle positiv mit dem Blutdopingmittel Epo getestet. Die österreichische Anti-Doping-Agentur sperrte ihn daraufhin für zwei Jahre und seine Ergebnisse aus der Tour de France wurden annulliert. Bei der ARD-Sendung Beckmann im Jahr 2009 gab er seinen Rücktritt bekannt. Nachdem die Ergebnisse von Bernhard Kohl annulliert wurden, hat der Österreicher im Februar 2010 ein Radgeschäft eröffnet. Aktuell hat Bernhard Kohl durch Dancing Stars medial Aufmerksamkeit auf seine Person gerichtet.

Über 100 Dopingkontrollen

,,Der Mensch hat die Eigenschaft, sich mehr an die guten als an die schlechten Momente zu erinnern, und somit blicke ich gerne auf die Tour 2008 zurück“, sagte Bernhard Kohl gegenüber der Augsburger Allgemeinen rückblickend auf das Jahr 2008. Es war ein einmaliges Erlebnis, das nur sehr wenige Menschen auf der Welt miterleben dürfen. In einem Interview hat sich Kohl öffentlich bei seinen Fans, die er laut eigener Aussage enttäuscht hat, entschuldigt. Weiter sagte er, dass er seine Vorbildfunktion bei seinen jungen Fans nicht erfüllt hat. Dies führt zu einem schlechten Gewissen bei dem ehemaligen Radrennprofi.

Kohl sagt, dass es einem nicht gelingt, ohne Doping an die Weltspitze zu kommen. Da er zu den Besten der Welt gehören wollte, gab er laut seinen Aussagen mehr als 70.000 Euro für Doping aus. Jede der vorherigen Dopingkontrollen hätte positiv sein können, so Kohl, doch erst die Kontrolle nach der Tour de France legte den Verstoß offen. Nach dem Dopingskandal hat Bernhard Kohl einen wichtigen Teil zur Aufklärungsarbeit über Doping in Österreich beigetragen.

TV-Einstieg: Bernhard Kohl in Dancing Stars

Bernhard Kohl mag neue Herausforderungen und die Teilnahme bei Dancing Stars reizt ihn, weil er über keinerlei Vorkenntnisse verfügt. Er vergleicht die Teilnahme bei der Show mit der Gründung seines Radsport Fachgeschäfts. Dieses hat er schließlich auch ohne Vorkenntnisse gegründet. Im Leben geht es um Umsetzen, auch wenn es nicht immer der einfachste Weg ist, so Kohl. Das Ziel von Bernhard ist es nicht den ersten Platz bei der Show zu machen, sondern dass seine Tochter sagt: „Papa, das hat super ausgesehen. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich bin stolz auf dich“, sagte der Sportler in einem Interview gegenüber eines Moderators der Dancing-Stars-Crew. Hierfür trainiert der ambitionierte Sportler sieben Tage die Woche. Entweder allein mit seiner Tanztrainerin oder zusammen mit seiner Tanzpartnerin Vesela Dimova. Bernhard Kohls Ehefrau unterstützt ihren Mann, wo sie nur kann, gibt diesem zusätzlich Motivation.

Shop und Unternehmertum

Nach seiner Karriere als Profisportler hat Bernhard Kohl ein neues Projekt gesucht. Etwas Aufregendes und Herausforderndes. So versuchte sich der Sportler an einem Radfachgeschäft. Sein Geschäft befindet sich in der Triester Straße 282-284 im 23. Wiener Gemeindebezirk. Dort bietet er auf 3.000 qm ein Vollsortiment, mit einer Spezialisierung auf qualitativ hochwertige E-Bikes an. Kohl leitet das erfolgreiche Unternehmen mit einem weiteren Geschäftspartner und ist Chef von mehreren Angestellten. Die beiden Geschäftspartner bieten neben einer schicken Warenpräsentation eine umfangreiche und professionelle Beratung im Shop. Bernhard Kohl lässt seine Kunden eine Probefahrt und Bike-Fitting machen, damit diese das passende Bike finden. Zusätzliche Ausrüstung wie Kleidung und Helme finden Kunden auch im Bernhard Kohl Shop.

