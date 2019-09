Das Herz der Steirerin schlägt für die Musik. Und danach richtet sie ihr Leben schon seit vielen Jahren aus. Ihr Ehrgeiz und ihr Engagement lassen sie nun aus dem Schatten von Andreas Gabalier hervortreten. Berenice wandelt jetzt auf Solo-Pfaden.

Steckbrief

Name: Berenice Zsifkovits

Berenice Zsifkovits Wohnort: Fürstenfeld, Steiermark

Fürstenfeld, Steiermark Beruf: Sängerin

Sängerin Alter: 26

26 Beziehungsstatus: ledig

Berenice Zsifkovits bringt alles mit, was in der Schlagerwelt gerne gesehen ist: Sie ist musikalisch, hat eine wilde Mähne, ein sympathisches Lächeln und eine Traumfigur. Und was noch wichtiger ist, um im Showbusiness erfolgreich zu sein: Die 26-Jährige weiß, was sie will.

Bereits im Kindergartenalter beschäftigte sich Berenice Zsifkovits mit Gesang und nahm Unterricht in der Musikschule. Im Alter von 15 – vor etwas mehr als zehn Jahren – zeigte die Sängerin ihr Können in Weiz bei der Sommercastingshow, die die Stadt à la “Deutschland sucht den Superstar” unter der Leitung von Martina Technyk aufzog. Damit legte sie den Grundstein ihrer Karriere.

Doch sie ließ sich noch etwas Zeit, um sich voll und ganz auf ihre Leidenschaft zu konzentrieren. Nach ihrem Abschluss im Borg Güssing versuchte sie sich noch in der Ausbildung als Sozialpädagogin, aber schon bald war für sie klar: Ihr Leben ist die Musik.

Abgeschlossene Musical-Ausbildung

Mit dem Start der musikalischen Ausbildung in der Musical-Akademie Graz wurde ihr Weg zur Bühne professionalisiert. Mit viel Ehrgeiz und Disziplin und mit Unterstützung vor allem von ihrer Mutter schloss sie die Ausbildung 2016 ab – ein steiniger Weg mit Höhen und Tiefen, wie "meinbezirk.at" berichtet.

Gleich nach ihrer Ausbildung bewarb sie sich für die freie Stelle in der Band von Volks-Rock-'n'-Roller Andreas Gabalier. Nach der Bewerbung um diesen begehrten Platz und einem Vorsingen bei Gabalier persönlich war der Job fix.

© (c) BROBOTERS Berenice präsentiert ihre neue Single

Rund 30 Auftritte im Jahr mit bis zu 110.000 Fans, zahlreiche TV-Shows und die CD-Produktionen stehen nun im Jahresplan von Berenice. Und 2019 ist ein besonderes Jahr für die rothaarige Backgroundsängerin von Gabalier. Denn Berenice startet jetzt solo durch. Am 27.09.2019 wurde ihr Video zur Single "„DU BIST AS NED“? vorstellt.