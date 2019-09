Andreas Gabalier und Silvia Schneider gehen getrennte Wege - ihre Trennung ist offiziell. Was plant der Steierer nun?

Wenige Tage nach der offiziell verkündeten Trennung von seiner Freundin Silvia Schneider veröffentlicht Andreas Gabalier nun aus aktuellem Anlass mit "Vergiss Mein Nicht" den Titeltrack aus seinem letzten Studioalbum als Single.

» Ein solches Pensum kann selbst der stärkste Steirer nicht absolvieren «

Mit Verweis auf seine bisherigen Erfolge heißt es in einer Aussendung am Freitag: "Ein solches Pensum kann selbst der stärkste Steirer nicht absolvieren, ohne an der ein oder anderen Stelle Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist nicht ganz ungefährlich... denn nie darf man aus den Augen verlieren, was der eigentliche Motor hinter großen Taten ist: die Liebe."

Sechs Jahre waren Andreas Gabalier und Silvia Schneider ein Paar. Dann folgte die Trennung, die groß über Facebook ausgelebt wurde. So postete die Moderatorin das Beziehungsende in vielen Worten auf ihrer Seite und begann mit dem Satz „Keine Liebe war es nicht.“ Kurz darauf nahm auch der selbsternannte „Volks-Rock’n’Roller“ Stellung und schrieb von seinem gebrochenem Herzen und dass er keine weitere Stellungnahme abgeben würde.

Kurz nach der Trennung verriet Andreas Gabalier - vielleicht auch schon in Hinblick auf seine Zukünftige - was er an Frauen attraktiv findet. Er habe es schon immer sehr sexy gefunden, wenn man eine Frau auspacken kann, sagte Gabalier der "Gala".



