Hunderte teils barbusige Argentinierinnen haben gegen ein Oben-Ohne-Verbot am Strand demonstriert. "Diese Macho-Denkweise muss einfach aufhören", sagte die 28-jährige Noelia am Dienstag (Ortszeit) bei einem Protest in Buenos Aires.

Mit den Kundgebungen in der argentinischen Hauptstadt, in Mar del Plata und Rosario reagierten die Frauen auf einen Vorfall vor zwei Wochen. Am Strand von Necochea 500 Kilometer südlich von Buenos Aires hatten 20 Polizeibeamte drei barbusige Frauen angewiesen, ihren Oberkörper zu bedecken oder wegzugehen. "Alle Leute wollen Brüste im Fernsehen sehen. Die echten Brüste stören Euch", sagte die Linkspolitikerin Vilma Ripoll bei der Kundgebung in Buenos Aires.

Einige ältere Männer in Anzug und Krawatte aus nahegelegenen Büros beobachteten die Demonstrantinnen amüsiert, mehrere nutzten die Gelegenheit zu Selfies mit den Frauen. "Haut ab!", riefen ihnen einige Demonstrantinnen zu, die Slogans auf ihre nackten Oberkörper gemalt hatten.