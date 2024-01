Damen sind dazu angehalten, am Ball der Offiziere ein großes bodenlanges Abendkleid zu tragen. Ebenso erlaubt ist eine Uniform. Herren dürfen den Ball im Frack, im Smoking oder in der Uniform besuchen.

*Ermäßigung für Studierende, Grundwehr- und Zivildiener:innen bis zum vollendeten 26. Lebensjahr

Unter dem Motto "Im Höhenflug durch die Nacht" findet am 19. Jänner der BOKU-Ball im Wiener Rathaus statt. Für die musikalische Untermalung sorgen die BOKU-Blaskapelle und der BOKU-Chor. Der Reinerlös des Balls kommt der Förderung der BOKU-Studierenden zugute.

Wann: 19. Jänner 2024 Einlass: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Beginn: 21.00 Uhr Wo: Wiener Rathaus

Was trägt man am BOKU-Ball?

Besucherinnen und Besucher des BOKU-Balls können zwischen traditioneller Tracht und klassischer Abendkleidung wählen. Wer sich für Ersteres entscheidet, ist mit einem Dirndl mit Bluse - das Dirndl sollte dabei übers Knie gehen - für die Damen und einem Trachtenanzug oder einer knielangen Lederhose mit hohen Stutzen und traditionellen Schuhen für die Herren gut beraten. Damen, die es lieber klassisch mögen, tragen ein langes Abendkleid oder einen Hosenanzug mit elegantem Schuhwerk. Herren wiederum können auf einen dunklen Anzug, einen Smoking oder ein Frack mit Krawatte oder Fliege, kombiniert mit weißem Hemd und eleganten Schuhen, setzen.

Wie viel kostet der Eintritt?

Gästekarten: 90 Euro

Studierende: 34 Euro

Tischkarten: 15 - 25 Euro

Ball der Immobilienwirtschaft

Die heimische und inzwischen auch internationale Immobilienbranche trifft sich alljährlich in der Wiener Hofburg, um abseits des täglichen Geschäfts Kontakte zu knüpfen und Bekanntschaften zu pflegen. Auch das Amüsement soll nicht zu kurz kommen. Die 18. Ausgabe des Balls im Jahr 2024 findet aufgrund der Semesterferien heuer ausnahmsweise nicht an einem Freitag, sondern an einem Dienstag statt.