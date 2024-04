Im Rahmen der langjährigen Reihe "Kunst im Kraftwerk" lädt die Kelag zur Ausstellungsserie "Wasser.Licht.Luft.Kraft." in das Schau-Kraftwerk Forstsee am Wörthersee ein. Kuratorin Tanja Prušnik stellt die Werke des in Bad Eisenkappel geborenen Künstlers Marko Lipuš bei der Vernissage am 25. April 2024 vor.

Details zur Ausstellung Dauer: 26. April bis 9. Juni 2024

26. April bis 9. Juni 2024 Öffnungszeiten: Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr

Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr Ort: Schau-Kraftwerk Forstsee, Saag 15, 9212 Techelsberg am Wörthersee © Kelag/Henry Welisch v.l.n.r.: Kuratorin Tanja Prušnik, Künstler Marko Lipuš und Kelag-Vorstand Reinhard Draxler Kraftwerk als inspirierende Kulisse Seit Jahren steht die etablierte Veranstaltungsreihe „Kunst im Kraftwerk“ der Kelag für den Dialog von Kärntner Kunst und Technik. Das über 100 Jahre alte Gebäude, das vom renommierten Wörthersee-Architekten Franz Baumgartner entworfen wurde, bietet eine einzigartige Kulisse für die Auseinandersetzung mit den Elementen Wasser, Licht, Luft und Kraft. Durch die künstlerische Herangehensweise an dieses Thema, welches das Herzstück der Ausstellungsserie bildet, lässt der Künstler eine inspirierende Atmosphäre entstehen. „Durch meine Werke aus der Serie ‚Anthem Reloaded‘ erfolgt eine visuelle und akustische Intervention, die einen neuen Blick auf die technische Ausstattung des Kraftwerks zulässt“, sagte Lipuš. Im Vordergrund der Konzeption steht laut Kuratorin Tanja Prušnik die Auseinandersetzung mit den besonderen inhaltlichen Gegebenheiten des Wasserkraftwerks sowie dessen räumlichen Eigenheiten und Einbauten. Die Ausstellungsreihe beginnt mit den ausgewählten Werken von Marko Lipuš. "Die Werke werden assoziativ in Verbindung gesetzt, wobei sie vom Künstler in anderen Kontexten erstellt wurden", teilte Prušnik mit. Auch interessant:

Kelag: Millionen-Investitionen in Kärntens Energieinfrastruktur Zusammenspiel von Kunst und Technik Kelag-Vorstand Reinhard Draxler betont die Bedeutung der neuen Ausstellungsserie und würdigt die Werke von Marko Lipuš als eine faszinierende Verbindung von Kunst und Technik. „Die Ausstellungsserie Wasser.Licht.Luft.Kraft. markiert einen weiteren Meilenstein von ‚Kunst im Kraftwerk'. Der Blick auf die Potentiale und Voraussetzungen eines Kraftwerkes, seine Ressourcen und seinen Output zeigt in Kombination mit den Werken von Marko Lipuš das Wasserkraftwerk in einem faszinierenden Zusammenspiel von Kunst und Technik", teilte Draxler mit. Die Ausstellung bietet Besucher:innen die Möglichkeit, in die Welt der Kunst einzutauchen und gleichzeitig Einblicke in die Funktionsweise eines Wasserkraftwerks zu gewinnen. Der Eintritt ist kostenfrei.