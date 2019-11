Es gibt sie - jene Menschen die es geradezu genießen, wenn es anderen schlecht geht. Mehr noch, es wird zu ihrem persönlichen Lebenselixier, wenn andere ins Fettnäpfchen treten. Keine schöne Eigenschaft! Doch auch diese Schattenseiten gehören zum Leben. Das weiß auch die Astrologie. Vier Sternzeichen können ihre Schadenfreude überhaupt nicht gut verbergen.

1. Fische

Überrascht? Das wäre nur verständlich. Denn Fische sind grundsätzlich sensibel und emotional. Doch sie haben auch eine dunkle Seite und können als Sternzeichen einen fiesen Charakter an den Tag legen. Wenn sie etwas wollen, dann wissen sie in der Regel auch, wie sie es bekommen, denn: Fische sind häufig intrigant und manipulativ. Und dabei können sie auch noch sehr kreativ sein. Geht ihr gemeiner Plan auf, dann steigt in Ihnen das persönliche Glücksgefühl auf. Dass häufig einfach nur Schadenfreude ist. Kein schöner Charakterzug! Astro-Tipp : Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken. Gerade Ihre Selbstlosigkeit; Einfühlsamkeit und Geduld macht Ihren Charakter aus. Und wenn's Mal gar nicht klappt: Meditation hilft.

2. Steinbock

Weg da, jetzt komme ich! Steinböcke möchten immer die Besten sein und agieren in diesem Kontext gerne mal egoistisch und kalkuliert. Kein Wunder, dass sie so richtig Freude daran haben, wenn andere eine Pechsträhne verfolgt. Hauptsache, beim Steinbock-Geborenen läuft nach wie vor alles rund. Auf dem Weg zu Platz eins, kann man sich eben keine Sentimentalitäten leisten. Das Streben nach Erfolg, komme was wolle, lässt den Steinbock manchmal aber herzlos handeln und hinterhältig erscheinen. Astro-Tipp: Nehmen Sie ab und zu mal den Fuß vom Gas und schauen Sie sich um, wen Sie mit Ihrem Tunnelblick übergangen haben – im Team gewinnen macht sowieso viel mehr Spaß!

3. Skorpion

Verschlossen und misstrauisch mutet der Skorpion an. Das Wasserzeichen hat sich einen schützenden Panzer zugelegt, denn tief im Inneren sind Skorpione sehr verletzlich. Diese Angst vor dem Versagen (ob im Job oder weil Sie eine Person falsch eingeschätzt haben und von ihr enttäuscht wurden), lässt Sie schnell überschnappen: Jedes Versagen der anderen beäugen Sie dann mit Genugtuung – und obendrauf schmieden Sie womöglich noch Rachepläne. Denn Sie sind bereit, Ihren Stachel auszufahren! Der Skorpion ist manchmal tatsächlich für die geballte Ladung Pech seiner Mitmenschen mitverantwortlich. Astro-Tipp : Versuchen Sie, nicht alles auf sich zu beziehen, sondern die Dinge reflektierter zu betrachten. Aus dem Schaden anderer Freude zu ziehen und diesen sogar noch zu verstärken, tut Ihnen selbst nicht gut. Wenn Sie schon nicht helfen möchten, dann reicht es manchmal schon, sich einfach raus zuhalten.

4. Jungfrau

Menschen, die in diesem Tierkreiszeichen geboren sind, sind absolute Perfektionisten. Als Organisationstalent gehen Sie voll auf. Die Kehrseite des persönlichen Perfektionismus: Sie freuen sich automatisch, wenn bei anderen etwas schief geht. "Die hätten das lieber mich erledigen lassen sollen!", schiesst es den Jungfrauen durch den Kopf. Achtung: Schadenfreude steht niemandem gut. Kosmischer Tipp : Beim nächsten Mal sollten Sie lieber zur Hilfe eilen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin in der Klemme steckt – so können Sie ihre Stärken unter Beweis stellen und trotzdem etwas Gutes tun.

