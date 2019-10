"Drum prüfe, wer sich ewig bindet", heißt es so schön. Selbst das Sternzeichen gibt einen Indiz darauf, ob der Traummann auch als Ehemann etwas taugt. Die typischen Charakterzüge folgender Tierkreiszeichen zeigen, dass sie für eine dauerhaften Partnerschaft mit Familiengründung besonders geeignet sind.

1. Skorpion

Skorpione sind charmant und mysteriös. Ein Skorpion-Mann lässt sich aber nicht so leicht einen Ring an den Finger stecken. Erst wenn er die Richtige gefunden hat, zeigt er sich als idealer Ehemann. Er ist treu, loyal und Sie können immer auf ihn zählen. Doch Vorsicht: Er beharrt auf seine Unabhängigkeit. Beschränken Sie ihn also nicht in seiner notwendigen Bewegungsfreiheit.

2. Zwillinge

Der Zwilling-Mann ist ein unterhaltsamer Partner, mit des dir nie langweilig wird. Er ist seiner Familie treu ergeben und mag es, wenn es harmonisch zugeht. Gibt es Konflikte in der Familie, ist er sofort zur Stelle, um zu vermitteln. Mit einem Zwilling an ihrer Seite werden Sie immer viel zu lachen haben.

Auch interessant: Blutgruppe - Das sagt sie über Ihren Charkter aus

3. Krebs

Krebs-Männer sind sehr moralisch. Ein Seitensprung kommt für einen Krebs nicht in Frage. Für ihn steht ein glückliches Familienleben an erster Stelle. Sie sollten darauf vorbereitet sein, dass er sehr schnell Kinder mit Ihnen haben möchte. Der Krebs-Mann ist großzügig und aufopfernd. Für seine Familie ist er zu allem bereit.

4. Waage

Waage-Männer sind sehr romantisch. Seine Charakterzüge haben etwas von einem Märchenprinzen an sich. Er ist aufmerksam, fürsorglich und liebevoll. Mit ihm schweben Sie jeden Tag auf Wolke sieben. Ihn zu erobern ist aber nicht gar so einfach, denn der Waage-Mann zeigt sich in der Partnerwahl als wenig entscheidungsfreudig. Hier ist Geduld gefragt. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Letztendlich sehnt er sich nach einer langen, harmonischen Beziehung.