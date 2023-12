Asma Kocjan: Vom Laufsteg vor die Leinwand

Es sind Marken wie Joop!, Lancôme und Vogue, denen Asma Kocjan seit Anfang der 90er für einige Zeit ihr Gesicht lieh. Beim Eintauchen in die Modelwelt hat sich still und heimlich ein „L“ eingeschlichen – denn der Plan war ursprünglich ein anderer: „Nach der Matura mit Schwerpunkt in Kunst und Design wollte ich eigentlich als Zeichnerin in die Mode“, erzählt die gebürtige Grazerin mit slowenisch-jordanischen Wurzeln. Rund ein Jahrzehnt pendelte sie schließlich zwischen New York, Mailand und Düsseldorf, ehe sie 2001 Laufsteg gegen Leinwand tauschte und sich damit gewissermaßen einen Kindheitstraum erfüllte. Denn bereits von Kindesbeinen an malt Kocjan: „Das Figurative stand dabei schon immer im Fokus.“

Das malende Model

Ein Traum, für den Kocjan hart arbeitete: Von 1993 bis 1994 studierte sie an der Wiener Akademie für angewandte Kunst. 1995 wechselte sie nach Prag an die „Bildende“ und schloss drei Jahre später ab. Für Kocjans Werk eine besonders prägende Zeit: „Klar gibt es in der Kunst immer wieder jene, die es autodidaktisch zu Erfolg bringen – für mich war die Lehrzeit jedoch ein ganz entscheidender Wendepunkt in Sachen Technik und Ausführung. Ich habe gelernt, was es bedeutet, in Zyklen zu malen. Außerdem war das Studi um eine Quelle der Inspiration, von der ich teils bis heute zehre.“ Und droht sie zu versiegen, „schüttet“ Kocjan nach. „In der Kunst gibt es immer wieder Momente, an denen man gewisser maßen ansteht – Weiterbildung und somit das Erlernen neuer Techniken hilft mir darüber hin weg und dabei, neue Inspiration zu erlangen.“

Das Studium finanzierte sich die Künstlerin durch ihre zahlreichen Aufträge als gefragtes Model. Ein zweischneidiges Schwert: Für viele war Kocjan gerade zu Beginn ihrer Kunst-Karriere „das Model, das malt“. Ein Image, von dem sie sich lange Zeit loszulösen versuchte. Doch über die Jahre hat sich die Sichtweise verändert: „Das ich Model war oder – man wird es eben nicht los – bin, hat es mir überhaupt erst ermöglicht, in der Kunst Fuß zu fassen. Ich habe diesen Teil von mir, der mich und damit auch meine Kunst aus macht, zu akzeptieren und lieben gelernt.“ Eine Rückkehr ins „Business“? Nicht ausgeschlossen.