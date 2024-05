Ali Khamenei: Der alte Mann und das Mullahreich

Totgesagte leben länger, heißt es. Dass allerdings Irans 63-jähriger Präsident Ibrahim Raisi vor dem greisen höchsten spirituellen Führer Ali Khamenei stirbt – damit hatte niemand gerechnet. Seit Jahre kursieren Spekulationen, was nach dem Tag X, dem Tod des Langzeitmachthabers Khamenei geschieht. Ein Fixpunkt dabei war: Präsident Raisi ist Favorit für die Nachfolge. Doch für das Szenario, dass Khamenei länger lebt als er, gab es keinen „Plan B.“ Eilig müssen nun geeignete Kandidaten für die Präsidenten-Wahl am 28. Juni gefunden werden. Was aber noch wichtiger ist: Eine neue Figur, die Khamenei in seiner Spitzenfunktion beerben kann, fehlt. Der auf Lebzeiten bestellte oberste spirituelle Führer hat das Oberkommando über die Streitkräfte sowie das letzte Wort in der Außenpolitik, bei juristischen Fragen und in der Wirtschaft. Und er bestellt das Gremium, das entscheidet, wer für die anderen Wahlen kandidiert.

„Die aktuelle Lage nach Raisis Tod ist so etwas wie ein Stresstest für den entscheidenden Moment, wenn Khamenei sterben sollte“, sagt der im italienischen Exil lebende Politikwissenschaftler Abdolrasool Divsallar. In der Geschichte der islamischen Republik gelte dies als eigentlicher Schlüsselmoment, der über Sein und Nichtsein der Mullah-Herrschaft entscheiden werde. Erfahrungswerte dazu sind rar. Denn diese Machtübergabe erfolgte bisher nur ein einziges Mal, vor exakt 35 Jahren. Am 5. Juni 1989 beerbte Khamenei den eben verstorbenen Revolutionsführer Ruhollah Khomeini.

© imago/imagebroker

Ruhollah Khomein (re.) stürzte als Revolutionsführer Schah Reza Pahlevi und regierte danach die Islamische Republik Iran mit eiserner Hand. Ali Khamenei (li.) war damals an seiner Seite und wandelte sich vom reformorientierten Prediger zum Hardliner

Die Staffelübergabe war anfangs von durchwachsenem Erfolg gezeichnet. Der damals 60-jährige hagere, wenig charismatische Mitstreiter Khomeinis war zwar Präsident, aber er galt als notdürftige Interimslösung. „Khamenei wird nur so lange das Amt verwalten, bis die Machtkämpfe der eigentlichen Kandidaten für die Führung geklärt sind“, wurde damals Massoud Rajavi, ein Führer der Opposition, in der amerikanischen Zeitung „New York Times“ zitiert. Zu diesem Zeitpunkt verfügte Khamenei über keine eigene „Hausmacht“. Auch sein Rang im System der Kleriker war eigentlich nicht ausreichend für das hohe Amt. Die Frage rückte in den Raum, ob das Mullah-Regime angesichts des schwachen neuen Mannes überhaupt den Tod seines Führers Khomeini überstehen wird.

Doch Khamenei agierte klug und sicherte sich seine Langzeitherrschaft durch zwei Schachzüge: Schritt für Schritt entledigte er sich aller möglichen Konkurrenten und baute die Miliz der „Revolutionsgarden“ zu einem Machtapparat aus: Sie schützte ihn, half ihm, Volksaufstände zu unterdrücken, und er schanzte ihr im Gegenzug lukrative Aufträge und militärische Macht zu. Für die Ära nach Khamenei hat der Iran nun exakt mit diesen Folgen zu kämpfen: Es fehlt eine neue Führungsgeneration, und die Macht der Revolutionsgarden könnte das Mullah-Regime in eine Militärdiktatur verwandeln.

Somit ist das Mullah-Regime an einer ähnlich kritischen Weggabelung angelangt wie an dem Tag, als Khamenei die Macht übernahm. Was ist, wenn der oberster Führer nicht mehr ist? Diese Funktion scheint untrennbar mit seiner Person verbunden. Der überwiegende Großteil der 80 Millionen Iranerinnen und Iraner, die im Schnitt dreißig Jahre alt sind, hat nur ihn als Machthaber erlebt. Einen Mann, der immer das letzte Wort hat und mit allen Mitteln um die Macht kämpft: prinzipientreu und skrupellos.