Die adeligen Vorfahren von Alfons Mensdorff-Pouilly

Oliver-Berg Sa., 16. Jan.. 2016

Jetzt wo rauskommt, das der Graf Ali weniger Schotter haben wird, weil er die Mio an die Telekom zurückzahlen muss, trennt sich die Schottermitzi von ihrem Grafen. Wir leben halt in Österreich, für 5 Tage Haft hat er in Großbritannien knapp 400.000,- Pfund bekommen, in Österreich kriegt er keine Kohle, keine Beraterhonorare mehr, muss ins Gefängnis und darf noch Geld an die Telekom zurückzahlen.