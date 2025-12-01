News Logo
ABO

Zahl der Arbeitslosen stieg im November erneut

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Keine Besserung in Sicht
©APA, THEMENBILD, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Auch der November hat keine Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 399.199 Personen arbeitslos oder befanden sich in Schulung, um 4,0 Prozent bzw. um 15.236 Personen mehr als im Vorjahr, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Montag in einer Aussendung mit. Damit stieg die Zahl der Arbeitslosen das 32. Mal in Serie - seit April 2023 gab es keinen Rückgang mehr. Die Arbeitslosenquote kletterte im November um 0,3 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

von

Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht: "Erste Hinweise auf die angekündigte Erholung im Jahr 2026, etwa die leicht rückläufige Arbeitslosigkeit in der Arbeitskräfteüberlassung, sind zwar (mit viel gutem Willen und der Lupe) bereits erkennbar, aber noch so gering, dass sie eher auf eine überschaubare Belebung als auf kräftiges Wirtschaftswachstum im neuen Jahr hindeuten", kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Grüne-Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze präsentiert 3 Punkte-Plan
Wirtschaft
Grüne fordern Bürokratieabbau für die Wirtschaft
Am ersten Adventsamstag waren die Einkaufsstraßen gut frequentiert
Wirtschaft
Händler mit Start ins Weihnachtsgeschäft zufrieden
Tirol und Salzburg waren am stärksten gebucht
Wirtschaft
Tourismus im Sommerhalbjahr 2025 auf Rekordhoch
Kleine Händler können bei der Preisschlacht oft nicht mithalten
Wirtschaft
Black Friday im Zeichen von hoher Inflation
Die Tourismuslandesräte fordern die Abschaffung der Flugabgabe
Reisen & Freizeit
Tourismuslandesräte fordern Abschaffung der Flugabgabe
Skigebiet Königsberg bleibt vorerst offen
Reisen & Freizeit
Skigebiet Königsberg in Niederösterreich vorerst gesichert
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER