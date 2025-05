Wifo-Chef: Teilprivatisierungen für "Zukunftsfonds" denkbar

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr kann sich eine Reduktion des Staatsanteils bei Post, OMV, Telekom Austria und Verbund auf eine Sperrminorität (25 Prozent plus 1 Aktie) vorstellen, um damit einen "Zukunftsfonds" bei der Staatsholding ÖBAG zu finanzieren. "Da lassen sich ein paar Milliarden an Privatisierungserlösen lukrieren", sagte Felbermayr am Donnerstag vor Journalisten. "Um Budgetlöcher zu stopfen und Wahlgeschenke zu finanzieren, dafür sind die Assets aber zu wertvoll."

von APA