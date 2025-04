Vienna Eco im Zeichen von Mobilität und Wohnbau

Die Vienna Eco lud zum themenübergreifenden Austausch in die Räumlichkeiten der RAINER Kfz-Handels GmbH am Wiedner Gürtel in Wien. Im Mittelpunkt des Abends standen zwei zentrale Themen: „Bauen und Wohnen“ sowie die Zukunft der ein- und mehrspurigen Mobilität. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Immobilienbranche, Fahrzeughandel und Stadtentwicklung folgten der Einladung zum Branchendialog.

Am Podium diskutierten Johann Breiteneder (CEO BIP), Burkhard Ernst (GF RAINER Gruppe), Michael Gehbauer (GF wbv-gpa) und Karl-Heinz Strauss (CEO PORR) aktuelle Entwicklungen am Wiener Wohnbau- und Immobilienmarkt – von Bodenpreisen über Baukosten bis zu politischen Rahmenbedingungen.

Anschließend richtete sich der Blick auf das Thema Mobilität. Unter dem Titel „Future Vehicles: Einspurige und mehrspurige Fahrzeuge im Fokus“ diskutierten Stephanie Ernst (Obfrau Fahrzeughandel, WKW), Maximilian Lemberger (Prok. RAINER Kfz-Handel), Karin Munk (GF Arge2Rad) und Gerhard Schweizer (GF ARBÖ) über Trends und Herausforderungen im Mobilitätssektor – von urbanem Verkehr bis zur Rolle von Zweirädern im künftigen Mobilitätsmix. Moderiert wurden beide Panels von Ralph Vallon.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie eng Mobilitätswandel, Stadtentwicklung und Wirtschaftspolitik miteinander verknüpft sind. Im Anschluss an die Diskussionen bot ein kulinarischer Imbiss sowie eine Club Cuvée Weinverkostung Gelegenheit für vertiefenden Austausch in entspannter Atmosphäre.

Die Vienna Eco versteht sich als Dachplattform für wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Themen in Wien. Mit Formaten wie vie-real, vie-mobility, vie-health oder Vienna Brands trägt sie zur Vernetzung von Akteur:innen aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft bei.