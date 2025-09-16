USA und China mit Grundsatz-Einigung zu TikTok

"Wir haben eine Einigung über TikTok. (...) Wir haben eine Gruppe sehr großer Unternehmen, die TikTok kaufen wollen", sagte Trump bei einem Briefing im Weißen Haus, ohne Details zu nennen. Das Weiße Haus verlängerte zugleich bereits zum vierten Mal die ursprünglich von Trump gesetzte Frist über eine Entscheidung zu Tiktok, um die jetzt getroffene Vereinbarung umzusetzen. Dem Sender CNBC zufolge soll diese binnen 45 Tagen stehen. Im Frühjahr war schon einmal eine Einigung nahe. Damals hatte Chinas Regierung aber angedeutet, sie nach Trumps Ankündigung von Zöllen auf chinesische Waren nicht genehmigen zu wollen.

Das "Wall Street Journal" berichtete, das neue Tiktok werde einen US-dominierten Vorstand haben. Ein Mitglied davon werde von der US-Regierung bestimmt werden. Insidern zufolge soll der bisherige Eigner ByteDance auch nach der Übertragung nach 19,9 Prozent an dem neuen Tiktok halten.

Der von Trumps Republikanern kontrollierte Kongress hatte 2024 ein Gesetz verabschiedet, das den Verkauf von TikTok verlangte. Grund war die Sorge, dass die chinesische Regierung auf die Daten der US-Nutzer zugreifen könnte. TikTok und ByteDance stehen wegen ihrer Nähe zur Regierung in Peking in zahlreichen Ländern unter Spionageverdacht. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump noch ein Verbot von Tiktok gefordert. Nach seiner erneuten Wahl hatte er es aber abgelehnt, das Gesetz zum Zwangsverkauf durchzusetzen. Stattdessen hat er die Frist dazu dreimal und am Dienstag ein viertes Mal verlängert. Trump hatte TikTok für seinen Wahlsieg 2024 mitverantwortlich gemacht.