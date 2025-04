US-Zölle - Peking dementiert Telefonat zwischen Xi und Trump

Die Regierung in Peking hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zurückgewiesen. "Soweit ich weiß, gab es in letzter Zeit kein Telefongespräch zwischen den beiden Staatschefs", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag in Peking. Es gebe derzeit keine Verhandlungen über Zollfragen zwischen China und den USA.

von APA