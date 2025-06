EU will wegen des Nahost-Kriegs mit USA Energiemarkt sichern

Man sei sehr wachsam, was die Auswirkungen des Konflikts auf die internationalen Energiemärkte angehe. Welche Maßnahmen gegen große Preisschwankungen in Erwägung gezogen werden, sagte von der Leyen nicht. Theoretisch könnten etwa strategische Erdölreserven freigegeben oder Gespräche mit wichtigen Ölexport-Staaten gesucht werden.

An den Tankstellen in Europa waren Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und dem Iran in den vergangenen Tagen bereits zu spüren gewesen. Auch die Heizölpreise stiegen. Hintergrund der Entwicklungen sind unter anderem Angaben aus dem Iran, nach denen Israel bei seinen Angriffen auch große Öl- und Gasfelder des Landes attackiert.