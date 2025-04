Stefan Fink: Volkswirtschaft, Risiko und der Sound von Scooter

In der aktuellen Episode von OÖ ungefiltert begrüßen wir Stefan Fink, Chief Economist bei KPMG und Professor für Finanz- und Risikomanagement, der auf eine spannende Karriere zurückblickt – inklusive einer ganz besonderen Leidenschaft: seiner Liebe zur Band Scooter.

Herr Fink erläutert auf verständliche Weise seine Rolle bei KPMG und geht auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in Österreich ein. Er spricht über die Auswirkungen steigender Preise, globaler Krisen und die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit als eine Art „Fitnesskur“ für die heimische Wirtschaft zu verstehen. Zudem beleuchtet er die Schwierigkeiten von Unternehmen wie KTM oder Kika-Leiner und erklärt, warum Unsicherheit oft der größte Feind für wirtschaftliche Dynamik ist.

Im zweiten Teil des Gesprächs gibt Herr Fink Einblicke in seine Tätigkeit als Hochschulprofessor. Er erzählt, was ihn an der Arbeit mit Studierenden begeistert und welche Kompetenzen er in einer sich ständig wandelnden Welt für besonders wichtig hält. Dabei setzt er sich klar für Anpassungsfähigkeit, Hausverstand und gegen gängige Vorurteile gegenüber der jungen Generation ein.

Neben seinem beruflichen Werdegang teilt Herr Fink auch persönliche Geschichten – etwa, wie er überhaupt zur Wirtschaft gekommen ist und warum ihn Scooter-Songs bis heute begleiten. Seine Leidenschaft für das Laufen hilft ihm, im Alltag mental fokussiert und ausgeglichen zu bleiben.

Mit seinem Lebensmotto „Find out what you cannot do and then go and do it“ inspiriert Stefan Fink dazu, an sich zu glauben, Neues zu wagen und mit einer positiven Grundhaltung durchs Leben zu gehen.