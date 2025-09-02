Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und Standardisierung

Digitale Technologien spielen eine immer bedeutendere Rolle dabei, die Lücke bei den Arbeitskräften zu überbrücken. Sie steigern die Produktivität, reduzieren die Abhängigkeit von manuellen Tätigkeiten und eröffnen neue Freiräume für strategische Aufgaben. In modernen Produktionsumgebungen übernehmen automatisierte Systeme routinemäßige Abläufe wie Montagearbeiten oder Standardinspektionen, damit sich Mitarbeitende auf kreative und wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können. Gleichzeitig sorgen prädiktive Analysen dafür, dass Maschinen sich selbst überwachen, Wartungsbedarf frühzeitig erkennen und so Ausfälle vermeiden. Das verlängert nicht nur die Lebensdauer der Anlagen, sondern spart auch Kosten. Ergänzt wird dies durch Echtzeit-Daten-Dashboards, die Ineffizienzen sichtbar machen und es ermöglichen, fundierte Entscheidungen schnell und gezielt zu treffen.

Künstliche Intelligenz bringt digitale Technologien auf ein neues Niveau. Mithilfe KI-gestützter Systeme lassen sich enorme Datenmengen analysieren, um Prozesse gezielt zu optimieren – sei es bei der Qualitätskontrolle, der Produktionsplanung oder der vorausschauenden Wartung mit bislang unerreichter Präzision. Durch maschinelles Lernen verbessern sich diese Systeme kontinuierlich selbst und reagieren flexibel auf Veränderungen in der Fertigung. Auch administrative Abläufe profitieren: Intelligente Chatbots und virtuelle Assistenten übernehmen Routinetätigkeiten, entlasten Mitarbeitende spürbar und schaffen die Grundlage für schnellere, fundierte Entscheidungen.

Obwohl die Digitalisierung längst in aller Munde ist, besteht die eigentliche Herausforderung nicht allein in ihrer Einführung, sondern vor allem in der erfolgreichen Skalierung von Automatisierungslösungen. Laut McKinsey & Company haben bereits 31 Prozent der Unternehmen mindestens eine Funktion vollständig automatisiert. Doch um dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, braucht es den nächsten Schritt: die gezielte Verbindung von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz. Entscheidend dafür ist die Standardisierung – sie schafft die nötige Grundlage, um Automatisierung breitflächig auszurollen und gleichzeitig menschliche Arbeitskraft dort einzusetzen, wo sie den größten Mehrwert bietet.