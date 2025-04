Signa-Pleite: „Hotel Andaz Vienna Am Belvedere“ steht vor dem Verkauf

Im Rahmen des Konkursverfahrens der Signa Development Selection steht der Verkauf des „Hotels Andaz Vienna am Belvedere“ an. Es handelt sich dabei um einen der größten Vermögenswerte der insolventen Gesellschaft. Der Verkaufsprozess soll diese Woche gestartet und bis zum Sommer 2025 abgeschlossen sein, teilte die Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer am Dienstag mit.

Der Hotelkomplex hat eine Gesamtfläche von rund 25.800 Quadratmetern. Das Hotel umfasst rund 300 Zimmer und ist an die „Hyatt“-Gruppe vermietet, die es auch betreibt. Die Liegenschaft wurde jedoch im Rahmen eines Joint Ventures zwischen der Signa Development Selection und der „Hyatt“-Gruppe errichtet. Für einen strukturierten Verkaufsprozess bedurfte es daher auch der Zustimmung des Joint-Venture-Partners, die nun vorliegt.

Als Makler fungiert Eastdil Secured, wobei dem Investment-Makler vor allem gute Kontakte in den Nahen Osten nachgesagt werden. Eastdil wurde zuvor vom Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection, Norbert Abel, beauftragt, Interessenten für das „Hotel Park Hyatt“ im „Goldenen Quartier“ in der Wiener Innenstadt zu finden.