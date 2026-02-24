Wenn Gleichstellung wieder verhandelbar wird

Hélène und Michel Dupuis werden durch einen Stromschlag aus dem Jahr 1958 ins Jahr 2025 katapultiert: Das ist die Ausgangssituation in der Komödie „Die progressiven Nostalgiker“, die aktuell im Kino läuft.

Hélène ist nicht mehr bei den Kindern zu Hause, sondern Chefin der örtlichen Bank. Michel hadert derweil mit seinem Dasein als Hausmann. Klar, die Konstellation ist heute möglich, in Österreich aber nicht die Norm.

86,2 Prozent der Geschäftsführungspositionen in den umsatzstärksten 200 Unternehmen waren von Männern besetzt, steht im Frauen-Management-Report 2025 der Arbeiterkammer. In den Vorständen börsenotierter Unternehmen saßen 12,8 Prozent Frauen.