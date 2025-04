Baloise & Helvetia: Schweizer Versicherungen fusionieren

Mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von 20 Milliarden Franken (21,53 Mrd. Euro) in acht Ländern werde Helvetia zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz und einem der führenden Versicherer in Europa, erklärten die Gesellschaften am Dienstag. Zu bestehenden Kostenverbesserungsplänen beider soll die Fusion jährlich Einsparungen von rund 350 Millionen Franken vor Steuern bringen.

Das Umtauschverhältnis belaufe sich auf 1,0119 Helvetia-Aktien je Baloise-Aktie. Der Zusammenschluss solle im vierten Quartal 2025 vollzogen werden. Verwaltungsratspräsident werde Thomas von Planta, der gegenwärtig die dieselbe Funktion bei Baloise ausübe. Helvetia-Chef Fabian Rupprecht führe die neue Firma künftig als CEO.