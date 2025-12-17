Patente auf Saatgut: Der Kampf für die Vielfalt

Beim jetzt gültigen Sortenschutz hat der jeweilige Saatguthersteller zwar das Recht auf einzelne Saatgutsorten, aber nicht auf ihre Nutzung zur Entwicklung neuer Sorten. Damit können Züchter ausgehend von diesen Pflanzen weiterzüchten und neue, verbesserte Sorten auf den Markt bringen – davon profitieren alle. Bei einem Patent wäre das unmöglich. Saatguthersteller müssten Lizenzen bei den Patentinhabern kaufen. Dolan warnt: „Das können sich die wenigsten dieser meist kleinen Unternehmen und schon gar kein einzelner Bauer leisten. Eine Patentierung würde den Fortschritt in der Pflanzenzucht verhindern.“

Gemeinsam mit anderen NGOs und kleinen Brauereien aus ganz Europa hat die Arche Noah daher beim Europäischen Patentamt Einspruch gegen die Patente von Heineken und Carlsberg eingelegt. Mit Erfolg, denn die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat die Patentansuchen wieder an die Prüfungsstelle zurückverwiesen.

Das Verfahren* muss neu gestartet werden. Mächtige Verbündete gibt es mit den europäischen Bauernvertretern. Denn auch die Landwirte sehen sich von einer drohenden Saatgut-Monopolisierung in ihrer Existenz bedroht. Anton Brandstätter, Geschäftsführer des Interessenverbands Saatgut Austria und im Österrei­chischen Bauernbund für die Saatgutpolitik zuständig, betont: „Wir sind für die Möglichkeit der Patentierung im Bereich der Gentechnik, aber sonst nicht.“