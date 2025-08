Russisches Öl: Trump verdoppelt Zölle für Indien auf 50 %

In dem vom Weißen Haus veröffentlichten Dekret heißt es, Indien importiere "direkt oder indirekt Öl aus der Russischen Föderation". Dies sei wegen des Ukraine-Kriegs ein Sicherheitsrisiko für die Vereinigten Staaten.

Mit dem Strafzoll wollen die USA die russischen Öleinnahmen verringern, die mit zur Finanzierung des Angriffskriegs auf die Ukraine beitragen. Trump nannte den Krieg in seinem Dekret eine "ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der Vereinigten Staaten".

Indien ist das erste Land, gegen das der US-Präsident sogenannte Sekundärsanktionen verhängt. Auch China, Brasilien und EU-Länder wie Ungarn oder Österreich treiben weiterhin Handel mit Russland. Solchen Ländern hatte Trump ursprünglich mit Zöllen von "rund 100 Prozent" gedroht, wenn Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht bis diesen Freitag beende. Allerdings hatte sich der US-Präsident zugleich skeptisch gezeigt, ob sich Kremlchef Wladimir Putin von dem Ultimatum beeindrucken lasse.

Nach Angaben des indischen Handelsministerium importierte das Land im vergangenen Jahr fast 36 Prozent seines Rohöls aus Russland. Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine waren es noch zwei Prozent. Die täglichen Importe beliefen sich auf rund 1,8 Millionen Barrel. Damit war Indien nach China der größte Abnehmer russischen Öls.

An diesem Donnerstag treten erhöhte US-Importzölle gegen Indien, die EU und viele weitere Handelspartner in Kraft. Der Aufschlag für Indien steigt zunächst auf 25 Prozent. Das neue Dekret tritt in drei Wochen in Kraft und verdoppelt die Zölle auf 50 Prozent. Ausgenommen sind sogenannte sektorspezifische Aufschläge. Auf Stahl und Aluminium gelten bereits jetzt US-Sonderzölle von 50 Prozent. Für Produkte wie Halbleiter oder Arzneimittel will Trump eigene Sätze festlegen.