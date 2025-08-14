Prozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll. Die angeklagte Schadenssumme beläuft sich auf 660.000 Euro. Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was ein Dreirichtersenat des OGH aber ablehnte. Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft.