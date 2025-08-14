News Logo
Prozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck

Wirtschaft
René Benko befindet sich seit Jänner in U-Haft
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
Der erste Strafprozess gegen Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit. Es werde jeweils ab 9 Uhr vor einem Schöffengericht im Schwurgerichtssaal verhandelt, hieß es. Am ersten Verhandlungstag werde bis 18 Uhr verhandelt, am zweiten Tag bis 20 Uhr. Benko muss sich wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida verantworten.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft haben soll. Die angeklagte Schadenssumme beläuft sich auf 660.000 Euro. Benko drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Benkos Anwalt Norbert Wess hatte den Antrag gestellt, die Verhandlung nach Wien zu verlegen, was ein Dreirichtersenat des OGH aber ablehnte. Benko befindet sich seit 24. Jänner in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft.

