Österreichs Wirtschaft immer noch in der Rezession gefangen

Jüngste Unternehmensumfragen deuten darauf hin, dass sich der Abwärtstrend in den kommenden Monaten verlangsamen wird. Zu einem ähnlichen, wenn auch insgesamt etwas optimistischeren Ergebnis für Österreich, kommt das Barometer des Kreditversicherers Coface. Laut Wifo gab es zuletzt einen kleinen Hoffnungsschimmer: Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Produktionsindex für Industrie und Bau um 0,5 Prozent. Im Vergleich mit Dezember 2024 ergab sich sogar ein Plus von 3 Prozent. Wobei die Industrieproduktion im Jahresvergleich um 0,8 Prozent und gegenüber Dezember 2024 um 4,2 Prozent zulegte, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Allerdings können die aktuellen Zahlen der Statistik Austria nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zolldrohung der USA – zweitwichtigster Handelspartner Österreichs – die Stimmung zusätzlich drückt . Aber auch in den USA belasten die Zoll-Pläne der neuen Regierung die Konsumlaune.