Frank Thelen: „Die nächsten 5 Jahre werden verrückter, als wir denken“

Den großen Rahmen spannt an diesem Tag Gerd Leonhard. Seine Berufsbezeichnung: Futurist und Humanist. Sein wenig überraschender Befund: „Die traditionelle ökonomische Logik, wie alles funktioniert, bricht gerade zusammen.“ Doch Leonhard ist nicht nur Schwarzmaler, sondern auch Optimist. Er glaubt an eine gute Zukunft: „Wenn wir es richtig machen, können wir viele Probleme lösen. Wir haben das Geld. Wir haben die Möglichkeiten. Das Problem: Wir arbeiten nicht zusammen.“

Leonhard spricht nicht von einer vorübergehenden Krise, sondern von einer strukturellen Verschiebung: „Wir befinden uns nicht nur in einer Phase der globalen Unordnung, sondern der globalen Umordnung.“ Besonders hängen bleibt ein Satz: „Menschen zu ersetzen, ist der größte ökonomische Treibstoffin der Wirtschaft.“ Effizienzgewinne entstehen derzeit vor allem durch Automatisierung. Die Profiteure dieser Entwicklung sind klar definiert. Sie sind überschaubar. Und mächtig.

„Wenn unser Anreiz Geld und Macht bleibt, wird das nicht reichen“, sagt Leonhard. Er lenkt den Blick weg von der Technik hin zur Haltung. „Die Frage ist nicht: Was können wir? Sondern: Was wollen wir?“ Und hin zu Fragen, die bislang nur Randthemen waren: Ist es gut, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Was bedeutet es, wenn wir 150 Jahre alt werden? Können wir eine Superintelligenz mit einem IQ jenseits des Vorstellbaren kontrollieren? Wie blicken wir als Gesellschaft auf ein Unternehmen, das zwar Milliarden Euro an Umsatz macht, aber nur zehn Mitarbeiter hat?