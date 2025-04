Österreich, das Land der Eier

Das Erfreulichste an diesen Zahlen: Kein einziges österreichisches Ei stammt aus berüchtigter Käfighaltung. Die ist nämlich hierzulande seit 2020 ausnahmslos verboten. Die Masse der Eier – jedes zweite in Österreich verkaufte Ei – stammt aus Bodenhaltung, wo die Tiere in einem geschlossenen Stall zumindest auf Einstreu herumlaufen und herumkratzen können. Bis zu 24.000 Tiere sind bei Bodenhaltung pro Stall erlaubt. Besser geht es da schon den Legehennen in Freilandhaltung, die sich über Auslauf auf Wiesen freuen dürfen.

Den Goldstandard der heimischen Hühnerhaltung erfüllen Biobetriebe, in denen Hühner auch mit biologisch erzeugten Futtermitteln gefüttert werden und der Freilandauslauf in artgerechten Gruppengrößen erfolgt. Bei Biobetrieben werden auch die männlichen Küken aufgezogen, die bei anderen Haltungsarten entsorgt werden. Die Nachfragen nach Freilandeiern ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, heute stammen rund 38 Prozent der verkauften Eier in Österreich aus dieser Haltungsform.

Der Anteil der Eier aus Bioproduktion stagniert allerdings seit einigen Jahren bei rund 13 Prozent. Das dürfte auch an den Preisen liegen, die bei Bioeiern bei rund dem Doppelten von Eiern aus ­Boden- oder Freilandhaltung liegen. ­Wenninger: „Wegen der stark gestiegenen Futterpreise im Biobereich und der 2025 nochmals strenger gewordenen Auflagen für die Biohaltung sind die Gestehungskosten bei Bio ungleich höher als bei allen anderen Haltungsformen. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten schauen die Konsumenten wieder verstärkt auf den Preis“, sagt Wenninger.

Das gilt nicht nur für die Konsumenten. Österreichs Bäckereien greifen laut einem Test der Tierschutzorganisation Vier Pfoten vorwiegend zu Eiern aus ­Bodenhaltung für ihre Backwaren. Von 60 befragten Bäckereien in Oberösterreich nehmen nur sechs Betriebe Bioeier, fünf verwenden Freilandeier, 23 nur Eier aus Bodenhaltung. 17 Unternehmen antworteten gleich gar nicht auf die Anfrage. Dabei sind die Eierpreise im Großhandel ohnehin deutlich günstiger als im Einzelhandel. 100 Eier besserer Güteklasse aus Bodenhaltung kosteten im Februar 2024 bei den Verpackungs­betrieben rund 17,73 Euro und aus Freilandhaltung 21,48 Euro. Der Preis von 100 Bioeiern lag bei 34,75 Euro, also knapp 35 Cent pro Stück. Damit sind die Ei-Preise in Österreich in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt um 25 Prozent gestiegen. 100 Eier der Gewichtsklasse L aus Bodenhaltung kosteten im Vergleich 2021 12,73 Euro, die Freiland­eier 16,84 Euro und Bioeier 28,24 Euro.

Übrigens: Mit der Eierproduktion verdienen die heimischen Landwirte im Vergleich zu anderen Agrarprodukten noch am besten, denn sie erhalten zwischen 30 und 40 Prozent des Verkaufspreises im Lebensmitteleinzelhandel und damit fast doppelt so viel wie Milchbauern.